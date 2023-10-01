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«Бібліотека – твоя точка опори»: свято читацької спільноти з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек в Одеській національній науковій бібліотеці частина друга

Категорія: Новини / Фоторепортаж

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 У рамках святкових заходів з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек Голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін, заступниця директора Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації – начальниця управління культури, національностей та релігій Ярослава Різникова та генеральна директорка Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова, відвідали виставку подарункових видань, яка відбувається в Одеській національній науковій бібліотеці.

 

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