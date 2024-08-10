ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НСЖУ ВІДСВЯТКУВАЛА 68-РІЧЧЯ ЮРІЯ РАБОТІНА

Категорія: Новини / Історія та суспільство

09 серпня 2024 року у Прес-клубі «ПРАВО» Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України відсвяткували 68-річчя голови організації Юрія Анатолійовича РАБОТІНА .

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