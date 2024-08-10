ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НСЖУ ВІДСВЯТКУВАЛА 68-РІЧЧЯ ЮРІЯ РАБОТІНА

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09 серпня 2024 року у Прес-клубі «ПРАВО» Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України відсвяткували 68-річчя голови організації Юрія Анатолійовича РАБОТІНА.
Серед присутніх були:
- Юрій Анатолійович Работін – голова правління в Одеській регіональній організації журналістів НСЖУ, член спілки письменників, художник, автор Всеукраїнського конкурсу «Українська мова-мова єднання».
- Віолетта Медведева – керівник творчого колективу «Одеські зірки», композитор, співачка, журналіст, автор телепередачі «Криниця життя».
- Олексій КОБИЛЬНІКОВ – депутат Одеської обласної ради, член НСЖУ.
- Ігор Бєляков – директор Одеського зоопарку.
- В’ячеслав Слісарчук – член спілки НСЖУ, член спілки письменників України, поет, філософ.
- Марина Конькова – учасниця творчого колективу «Одеські зірки», солістка гурту «Ля Флер» (Іспанський танок).
- Юрій Черножук – співорганізатор бардовських фестивалів, бард.
- Варвара Клабчук – учасниця творчого колективу «Одеські зірки», співачка.
- Тамара Жулінська – учасниця творчого колективу «Одеські зірки», виконавиця морського танку.
- Олег Дрямін – член НСЖУ, член письменників України, художник, козацький атаман, поет.
- Олена Алєксєєнко – почесний працівник культури, член НСЖУ, художниця, поетеса.
- Кім Каневський – заслужений журналіст України, поет, педагог, художник, драматург.
- Карнаков Михайло Євгенович – заступник директора – начальник відділу департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради.
- Мілена – снігуронька Одеси-2011. Виконавиця східного танцю.
- Діна Скоп – концертмейстер, піаністка.
- Інна Трубчанінова – член НСЖУ, радник депутата.
- Ігор Назаренко – головний редактор у громадсько-політичної газети «Слово».
- Олександр Жиріков – Міжнародний Благодійний Фонд «Добрий Лев».
- Володимир Гнатенко – член НСЖУ, член спілки «Мариністів міста Одеси».
- Сергій Кущинський – голова ГО «Дбайливе серце», член спілки НСЖУ, громадський діяч.
- Олександр Орлов – міжнародний журналіст, правознавець.
- Ірина Лисаковська – член НСЖУ.
- Ігор Шафігулін – прес-аташе у Південна Велосипедна Ліга, член спілки НСЖУ (спортивні новини).
- Леонід Возненко – депутат Одеської районної ради.
- Ірина Осадча – завідувачка УЧЗ Одеської центральної бібліотеки Централізованої міської бібліотечної системи для дітей м. Одеса.
- Ілля Єнютін – член НСЖУ.
та багато інших друзів та почесних гостей Спілки журналістів.