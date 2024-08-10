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ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НСЖУ ВІДСВЯТКУВАЛА 68-РІЧЧЯ ЮРІЯ РАБОТІНА

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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 09 серпня 2024 року у Прес-клубі «ПРАВО» Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України відсвяткували 68-річчя голови організації Юрія Анатолійовича РАБОТІНА.

Серед присутніх були:

  1. Юрій Анатолійович Работін – голова правління в Одеській регіональній організації журналістів НСЖУ, член спілки письменників, художник, автор Всеукраїнського конкурсу «Українська мова-мова єднання».
  2. Віолетта Медведева – керівник творчого колективу «Одеські зірки», композитор, співачка, журналіст, автор телепередачі «Криниця життя».
  3. Олексій КОБИЛЬНІКОВ – депутат Одеської обласної ради, член НСЖУ.
  4. Ігор Бєляков – директор Одеського зоопарку.
  5. В’ячеслав Слісарчук – член спілки НСЖУ, член спілки письменників України, поет, філософ.
  6. Марина Конькова – учасниця творчого колективу «Одеські зірки», солістка гурту «Ля Флер» (Іспанський танок).
  7. Юрій Черножук – співорганізатор бардовських фестивалів, бард.
  8. Варвара Клабчук – учасниця творчого колективу «Одеські зірки», співачка.
  9. Тамара Жулінська – учасниця творчого колективу «Одеські зірки», виконавиця морського танку.
  10. Олег Дрямін – член НСЖУ, член письменників України, художник, козацький атаман, поет.
  11. Олена Алєксєєнко – почесний працівник культури, член НСЖУ, художниця, поетеса.
  12. Кім Каневський – заслужений журналіст України, поет, педагог, художник, драматург.
  13. Карнаков Михайло Євгенович – заступник директора – начальник відділу департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради.
  14. Мілена – снігуронька Одеси-2011. Виконавиця східного танцю.
  15. Діна Скоп – концертмейстер, піаністка.
  16. Інна Трубчанінова – член НСЖУ, радник депутата.
  17. Ігор Назаренко – головний редактор у громадсько-політичної газети «Слово».
  18. Олександр Жиріков – Міжнародний Благодійний Фонд «Добрий Лев».
  19. Володимир Гнатенко – член НСЖУ, член спілки «Мариністів міста Одеси».
  20. Сергій Кущинський – голова ГО «Дбайливе серце», член спілки НСЖУ, громадський діяч.
  21. Олександр Орлов – міжнародний журналіст, правознавець.
  22. Ірина Лисаковська – член НСЖУ.
  23. Ігор Шафігулін – прес-аташе у Південна Велосипедна Ліга, член спілки НСЖУ (спортивні новини).
  24. Леонід Возненко – депутат Одеської районної ради.
  25. Ірина Осадча – завідувачка УЧЗ Одеської центральної бібліотеки Централізованої міської бібліотечної системи для дітей м. Одеса.
  26. Ілля Єнютін – член НСЖУ.
    та багато інших друзів та почесних гостей Спілки журналістів.

 




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