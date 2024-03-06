«Арт-терапія» важливий проект соціального оздоровлення

«Ми домовилися у довільній формі на першому занятті обговорити наші наступні плани. Присутні визначились з перевагами напрямів наших курсів: з вокалу, хореографії та рукоділля.

Люди трохи розповіли про себе, ми ближче познайомилися та усіх бажаючих запросила на свій творчий вечір, який відбудеться 15 березня», - розповідає головуюча на зборах Віолетта Медведєва.