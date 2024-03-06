«Арт-терапія» важливий проект соціального оздоровлення

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За підтримки Голови Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрія Работіна кожен день відбувається багато добрих справ. У прес-центрі НСЖУ відбулися перші установчі збори ініціативної групи нового проекту соціального оздоровлення «Арт-терапія». В обговоренні плану майбутніх дій учасників в рамках проекту прийняли участь психологи, артисти, педагоги, громадські діячі.
«Ми домовилися у довільній формі на першому занятті обговорити наші наступні плани. Присутні визначились з перевагами напрямів наших курсів: з вокалу, хореографії та рукоділля.
Люди трохи розповіли про себе, ми ближче познайомилися та усіх бажаючих запросила на свій творчий вечір, який відбудеться 15 березня», - розповідає головуюча на зборах Віолетта Медведєва.
Люди трохи розповіли про себе, ми ближче познайомилися та усіх бажаючих запросила на свій творчий вечір, який відбудеться 15 березня», - розповідає головуюча на зборах Віолетта Медведєва.
Учасників обговорення привітав актив Одеської регіональної організації НСЖУ та її Голова Юрій Работін.