26 вересня 2024 року о 16:00 в Одеській національній науковій біблоітеці відбудеться презентація перевидання агробестселера Євгена Чикаленка

«Розмова про сільське господарство». Організатори заходу: Перший міжрегіональний територіальний відділ Українського інституту національної пам'яті, Odesa Business Club та Одеська національна наукова бібліотека. Це перше за сто років перевидання праці відомого мецената та громадського діяча Євгена Чикаленка. Книжка була видана в липні 2022 року у видавництві Олександра Савчука в Харкові за ініціативи краєзнавиці Анжели Савченко, яка опікується збереженням культурної та історичної спадщини різних регіонів України. Євген Чикаленко був яскравим представником у сузірʼї будителів української нації — громадсько-культурний діяч, натхненник і фундатор перших українських громадських і політичних організацій, преси, організатор українського національного руху, видавець, публіцист, популяризатор українського друкованого слова, автор мемуарів та благодійник. Його життя та діяльність тісно пов'язані з Півднем України та Одесою зокрема. На відміну від багатьох заможних сучасників, Чикаленко використовував свої статки не лише для власного добробуту, він щедро витрачав їх на підтримку українського національного руху, зокрема на розвиток літератури та преси. Про нього можна сказати, перефразовуючи його власні слова, що він «любив Україну до глибини своєї кишені». Свого часу ім’я Євгена Чикаленка було відоме не лише в Україні, але й за її межами. Проте за радянської доби його намагалися викреслити з історичної пам'яті через те, що його погляди суперечили тогочасній політичній доктрині. У незалежній Україні постать Чикаленка поступово повертається до суспільного й наукового простору Презентоване видання включає передмову упорядниці Анжели Савченко та п’ять частин «Розмов про сільське господарство»: «Чорний пар і плодозмін», «Худоба: коні, скотина, свині та вівці», «Сіяні трави, кукурудза та буряки», «Виноград», «Сад» і є вагомим джерелом знань у галузях рослинництва та тваринництва. Воно також є ґрунтовним і авторитетним джерелом інформації про практику формування аграрного простору в нашій країні. Крім того, книжка й досі залишається актуальною та буде корисною для тих, хто займається фермерством, веде власне господарство чи обробляє невелику присадибну ділянку. У рамках презентації Одеська національна наукова бібліотека представить також тематичну експозицію документів «Євген Чикаленко — державник, аграрій, меценат» — мемуари та епістолярій Євгена Чикаленка, видання, присвячені його життю та діяльності.

Місце проведення: Одеська національна наукова бібліотека, 26 вересня о 16:00 за адресою Пастера,13

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