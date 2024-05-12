До 70-ї річниці членства України в ЮНЕСКО «Україна – ЮНЕСКО: історія і сьогодення»: презентація книжкової виставки в Одеській національній науковій бібліотеці

12 травня Україна стала членом ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) – спеціалізованої̈ організації̈, яка працює в межах ООН та опікується питаннями міжнародної̈ співпраці в галузях культури, науки, освіти, розвитку пам’яток та їх охороні. До 70-річчя членства України в ЮНЕСКО в Одеській національній науковій бібліотеці 10 травня відбулася презентація книжкової виставки «Україна – ЮНЕСКО: історія і сьогодення». В експозиції представлено різнопланові документи, які всебічно розкривають історію вступу України в ЮНЕСКО, плідну співпрацю у галузях освіти, науки, культури та ін. Певну увагу приділено документам, що висвітлюють підтримку нашої держави з боку ЮНЕСКО в умовах повномасштабної російської агресії.

Основний розділ виставки присвячено пам’яткам культури України, внесеним до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Окремо йдеться про історичний центр Одеси, який у 2023 році увійшов до Списку всесвітньої̈ спадщини ЮНЕСКО, та діяльність офісу «Одеса — місто літератури ЮНЕСКО, адже у 2019 році Одесу включено до переліку креативних міст світу в галузі літератури. У заході з доповідями взяли участь: Федір Стоянов заступник директора Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради, начальник управління по роботі з ЮНЕСКО та охорони культурної спадщини; Анжела Василіна, начальник відділу з питань культурно-просвітницької роботи та топоніміки управління культури Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради;

Володимир Суханов, професор, директор Архітектур но-художнього інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури; Олександр Бабіч, історик, керівник ГО «Суспільство та історична спадщина»; Майя Дімерлі, поет, очільник офісу «Одеса — місто літератури ЮНЕСКО»; Ірина Нечиталюк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури ОНУ імені І.І. Мечникова. У виступах йшлося про здобутки, які отримала Україна впродовж 70 років членства в ЮНЕСКО; підтримку і суттєву допомогу, яку отримує наша держава в умовах повномасштабної війни із російським агресором. Надзвичайно цікавою була інформація про складні події та відповідальні кроки, що стосувались включення історичного центру Одеси до Списку всесвітньої̈ спадщини ЮНЕСКО. Адже, щоб бути внесеним до переліку всесвітньої̈ спадщини ЮНЕСКО, пам’ятки проходять суворий̆ контроль та мають відповідати багатьом критеріям. Також доповідачі розглянули питання подальшого розвитку традицій Одеси як літературного міста у мережі креативних міст ЮНЕСКО, напрацювання та перспективи роботи офісу «Одеса — місто літератури ЮНЕСКО».