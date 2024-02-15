Велика БІБЛІОНІЧ в Одеській національній науковій бібліотеці

Весна дарує сподівання, любов - відновлення сил і піднесений настрій. А Одеська національна наукова бібліотека традиційно дарує одеситам Велику БІБЛІОНІЧ, адже маємо 14 лютого подвійне свято: Міжнародний день дарування книг та День закоханих, що надихає нас захищати рідних, відстоювати своє право жити, працювати і любити у вільній країні. Цьогоріч традиційна БІБЛІОНІЧ відбулася в Одеській національній науковій бібліотеці вже вшосте!

Весь величезний захід був налаштований на хвилю любові, яка дарує крила, дає сили захищати коханих і мріяти! Вперше у програмі! * Biblio-dating: запросіть милу / милого в казково гарний бібліопалац на побачення чи оригінальне освідчення в коханні

* Шоу-зустріч «Їх поєднала бібліотека» - історії пар, які знайшли свою половинку в бібліотеках. Насамперед, із думкою про тих, хто робить все, щоб ми мали можливість святкувати у тилу, та з нагоди Міжнародного дня дарування книг, запрошуємо вас підтримати добру традицію і долучитися до благодійної акції підтримки воїнів ЗСУ, які перебувають на реабілітації - принести їм для передачі сучасну українську книжку!

Окрім патріотичної акції «Бібліотека – українському воїну», у програмі БІБЛІОНОЧІ – Ⅵ всіх присутніх чекали розважально-пізнавальні заходи.

Зіркою заходу, безумовно, була Олександра Решмеділова, вона провела майстер-клас в рамках свого знаного проекту про книги «Першоджерело». Олександра в захоплюючій манері розповіла слухачам про те які книги потрібно читати щоб стати успішним.

У програмі були:

відвідування воїнів ЗСУ, які перебувають на реабілітації, з музичними дарунками та смаколиками;

літературно-музичне шоу «Мелодії кохання»;

квест «Бібліотечна подорож країною кохання»;

виставка-інсталяція «Книжкова Love Story»;

«Монмартр у бібліотеці»: ваш портрет нашвидкуруч; краєзнавчі квізи для дітей і дорослих, літературні вікторини; літературна вітальня від поетів Одеси – міста літератури ЮНЕСКО;

фотозони: «На крилах любові», «Книжкове мега-серце»;

«Селфі сходинки»: фотосесія від професіонала;

показ мод від «Royal Family Models»;

благодійний ярмарок мистецьких виробів «Від серця - до серця»;

японський театр «Камішібай» з українським казковим героєм;

майстер-класи:

- «Чарівне мереживо витинанки»,

- «Квіти надії» - з малювання аквареллю; салон літературного буриме «Поетичні імпровізації»;

бібліокавʼярня «Книжка й кава = гарна пара!»;

сувенірна полиця та багато, багато іншого.

Велика БІБЛІОНІЧ в Одеській національній науковій бібліотеці була по справжньому надзвичайна! Від усього щирого серця хочеться подякувати усім хто готував і приймав участь в цьому святковому заході!