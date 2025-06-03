ПРОГРАМА XХV Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині»

6 червня, п'ятниця



Урочисте відкриття Інтелект-форуму 2025 Одеська національна наукова бібліотека

(вул. Пастера, 13)

12.00-13.00 Ознайомлення гостей з експозиціями видавництв – учасників ХХV Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» Одеська національна наукова бібліотека

(вул. Пастера, 13)

12.00-13.00 Етнодрайв від гурту «Друже Музико» за участі Максима Трубнікова, Заслуженого вчителя України, лауреата фестивалю «Червона рута» у номінації «Автентичний фольклор», реконструктора кобзарських традицій, очільника Одеської кобзарської майстерні «Кобза, старосвітська бандура».

Презентація книжки Костя Черемського «Повернення традиції: сторінки історії кобзарства і бандурництва 1920–1930-х років. Засади сучасного відродження набутку традиційних співців» (Харків : Видавець Олександр Савчук, 2024) Вулична сцена

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13)

12.00-15.00 Мистецький ярмарок Внутрішній дворик

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13)

12.00-13.00 Презентація науково-популярного видання «ОДУВС. Навчання під звуки повітряних тривог» (Одеса : Юридика, 2025) за участі ректора Одеського державного університету внутрішніх справ, полковника поліції В’ячеслава Давиденка та першого проректора Одеського державного університету внутрішніх справ, полковника поліції Максима Корнієнка Відділ рідкісних видань і рукописів

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

12.00-13.00 Творча зустріч з письменником, фотохудожником, добровольцем, лауреатом літературних премій Віталієм Запекою та презентація його творчого доробку Відділ краєзнавства «Одесика»

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

12.00-13.00 Презентація посібника для практикуючих офтальмологів «Дивовижне поруч. Клінічні випадки з педіатричної офтальмології. Ч. 1-2» (Одеса : Видавничий центр, 2024) за участі редактора, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Надії Бобрової Довідково-інформаційний відділ

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

12.00-13.00 Презентація книжки «Дороги гурманів. 100 крафтових місць України. Історії воєнного часу» (Київ : Креативна агенція «Артіль», 2025) за участі співзасновників групи компаній RDS Юрія Шумахера та Євгена Коновалова; виконавчого директора Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Ігоря Степуріна; заступниці голови Комітету з гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України Євгенії Кравчук; представників крафтових виробництв Одещини, учасників проєкту Читальний зал наукових працівників

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

12.00-13.00 Презентація видання «Місце сили» (Брустури: Дискурс, 2025) за участі авторки, письменниці, завідувачки науково-методичного відділу дослідження та популяризації традиційної культури Буковинського центру культури і мистецтва, кандидатки філологічних наук, лауреатки літературно-мистецької премії імені Марка Черемшини та літературної премії імені Пауля Целана Іванни Стеф’юк Відділ мистецтв

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

12.00-13.00 Творча зустріч з українським письменником, художником і режисером, дипломантом літературної премії імені Олеся Ульяненка, літературних конкурсів «Життя як воно є», «Смолоскип», «Українська Бессарабія», лауреатом Відзнаки імені Галини Могильницької у номінації «Громадянська позиція, честь та гідність» Валерієм Пузіком Електронний читальний зал

інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку»

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

12.00-13.00 Творча зустріч з засновником Книжкового клубу, телеведучим, автором багатьох просвітницьких і сатиричних теле- та радіопроєктів Дмитром Чекалкиним Читальний зал наукових працівників

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

12.00-13.00 Презентація книги «Кримськотатарські родини» (Харків : Фоліо, 2024) за участі авторки, кандидатки філологічних наук, журналістки-розслідувальниці і правозахисниці Євгенії Генової Відділ міжнародних проєктів

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера,13, 1 поверх адміністративного корпусу)

12.00-18.00 Автограф-сесії: Андрія Кокотюхи, Тараса Федюка, Олекси Різниківа, Віталія Запеки, Любові Якимчук, Юлії Броварної, Станіслава Стриженюка та ін. авторів Головний читальний зал

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

13.00-13.30 Кава-тайм

13.00-14.00 Творча зустріч з поетом, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, засновником поетичної серії «Зона Овідія» Тарасом Федюком та презентація його творчого доробку Відділ рідкісних видань і рукописів

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

14.00-15.00 Творча зустріч з музичним майстром та дослідником природи звуку, засновником музичної майстерні «Crossroads» та очільником Одеської кобзарської майстерні Миколою Синяком. Демонстрація звучання сучасних народних інструментів Вулична сцена

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13)

14.00-15.00 Презентація роману «Точка виходу» (Харків : Фабула, 2025) із циклу «Таймер війни» за участі майстра жанру воєнно-пригодницьких трилерів, лауреата премії імені Лесі Українки, конкурсу "Коронація слова", "Золотий Бабай", "Найкращий історико-патріотичний твір" та багатьох інших Андрія Кокотюхи. Роман написаний за підтримки ГУР Головний читальний зал

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

14.00-15.00 Творча зустріч з поетесою, художницею, ілюстраторкою, дизайнеркою, авторкою збірок поезії «Кіновар» та «Сепія», лауреаткою Всеукраїнської літературної премії імені М. Коцюбинського, віцепрезиденткою Асоціації письменників України Юлією Броварною Відділ рідкісних видань і рукописів

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

14.00-15.00 Презентація арт-книги «Карусель Одеси» (Київ : Креативна агенція «Артіль», 2025) за участі автора Піта Гьорольда, ілюстратора Ферна Ролінгера, керівників проєкту Анжеліки Домас (Люксембург) та Ігоря Степуріна (Україна) (офлайн та онлайн) Відділ міжнародних проєктів

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера,13, 1 поверх адміністративного корпусу)

14.00-15.00 Презентація видання «Місце сили» (Брустури: Дискурс, 2025) за участі авторки, письменниці, завідувачки науково-методичного відділу дослідження та популяризації традиційної культури Буковинського центру культури і мистецтва, кандидатки філологічних наук, лауреатки літературно-мистецької премії імені Марка Черемшини та літературної премії імені Пауля Целана Іванни Стеф’юк Електронний читальний зал

інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку»

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

14.00-15.00 Презентація роману-щоденника «Мої діти війни. Рік надії» (Харків, 2024) за участі письменниці, адвоката, кандидата юридичних наук Ірини Ковальчук

«Книгарня-кав’ярня»

(вул. Європейська, 77)

14.00-15.00 «Я українець і маю розум переможця». Творча зустріч з українським прозаїком, публіцистом, поетом, журналістом, краєзнавцем, громадським і політичним діячем Сергієм Мартинюком (літературний псевдонім Світогор Лелеко, військовий позивний «Письменник») та презентація його творчого доробку Відділ краєзнавства «Одесика»

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

15.00-16.00 Презентація довідкового видання «Українсько-англійський тлумачний словник медичних термінів». Вид. 2-ге, випр. та переробл. За ред. проф. В. Запорожана (Одеса : Олді+, 2025) за участі фахівців Одеського національного медичного університету Довідково-інформаційний відділ

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

15.00-16.00 Виступ фольклорного ансамблю «Заграва» Одеського центру української культури Вулична сцена

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13)

15.00-16.00 Презентація літературно-художнього видання «Усе буває вперше. Збірка оповідань для підлітків» (Київ : ВЦ «Академія», 2025) за участі авторки-укладачки Світлани Вертоли та авторського колективу (Анфіси Сметаніної, Ліри Одн, Олени Скулатової) Одеська обласна бібліотека для юнацтва

(вул. Академіка Корольова,46)

17.00-18.00 Літературно-музичний вернісаж Вулична сцена

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера,13)

7 червня, субота

11.00-15.00 Виїзне свято української книги у місті Балта, Одеської області (за окремою програмою)

10.00-15.00 Мистецький ярмарок Внутрішній дворик

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13)

11.00-12.00 Творча зустріч з Миколою Сенченком, директором Державної наукової установи «Книжкова палата України ім. І. Федорова», доктором технічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України Відділ краєзнавства «Одесика»

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

11.00-12.00 Творча зустріч з письменницею, поетесою, сценаристкою, лауреаткою премії Американського фонду Ковалевих у номінації «Поезія» (Нью-Йорк), володаркою української Національної кінопремії «Золота дзиґа» Любов’ю Якимчук та презентація її творчого доробку Головний читальний зал

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

11.00-12.00 Презентація літературно-художнього видання «Школа, чокери, рок-н-рол. Повість для підлітків» (Київ : ВЦ «Академія», 2024) за участі авторів Марії Брітан та Наталії Бовтрук Одеська обласна бібліотека для дітей

(вул. Преображенська, 64)

11.00-12.00 Презентація художнього альбому «Геннадій Гармидер. Графіка, живопис» (Одеса : ТЕС, 2025), присвяченого українському графіку, живописцю, книжковому ілюстратору, майстру екслібрису, члену Національної спілки художників України Відділ рідкісних видань і рукописів

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

12.00-13.00 Творча зустріч з письменником, фотографом, лауреатом літературних премій, добровольцем Віталієм Запекою та презентація його творчого доробку Одеська обласна бібліотека для юнацтва

(вул. Академіка Корольова, 46)

12.00-13.00 «Меморіал пам’яті публіциста і філософа Євгена Акимовича» за участі журналістів, читачів і шанувальників творчості Євгена Акимовича. Модератор: Йосип Бурчо, головний редактор газети «Прес-кур’єр», заслужений журналіст України Головний читальний зал

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

12.00-13.00 Презентація навчального посібника Лиман С. І., Парфіненко А. Ю. «Історія міжнародних відносин та дипломатії (довестфальська доба)» (Суми : Університетська книга, 2024) (ОНЛАЙН) Електронний читальний зал

інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку»

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

13.00-14.00 Кава-тайм

14.00-15.00 Відкриття виставки художніх творів «Моя Одещина, моя Україна» за участі одеських художників Головний читальний зал

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

14.00-15.00 Презентація книги «Український Геродот з Верхньодніпровська» (Дніпро, 2024) за участі упорядника книги, поета, прозаїка, гумориста, члена НСПУ Євгена Безуса Відділ краєзнавства «Одесика»

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

14.00-15.00 Презентація роману «Теорія пристрасті: останнє танго» (Одеса : Олді+, 2025) за участі авторки Валерії Леонтьєвої (M. Koroly) Вулична сцена

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13)

15.00-16.00 Творча зустріч з письменником, фотохудожником, лауреатом літературних премій, добровольцем Віталієм Запекою та презентація його творчого доробку Одеська обласна універсальна

наукова бібліотека імені М. С. Грушевського

(вул. Троїцька, 49/51)

15.00-16.00 Лекція-дискусія «Ціннісні орієнтири української еліти XIX-XX століть», присвячена темі життєвих принципів відомих представників українського руху, зокрема Івана та Юрія Лип, Михайла Комарова, Бориса Грінченка та ін., на базі книжкового репертуару видавництва «Темпора» та власних публікацій українського історика, письменника Ігоря Стамбола Відділ рідкісних видань і рукописів

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

17.00-19.00 «На одеській хвилі». Музична імпреза Вулична сцена

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13)

8 червня, неділя

10.00-14.00 Продовження роботи виставки-форуму

11.00-12.00 Творча зустріч з українським письменником і мовознавцем, в’язнем сумління, патріотом України, лауреатом багатьох літературних конкурсів, громадським діячем Олексою Різниківим Головний читальний зал

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13, головний корпус)

11.00-12.00 Презентація бурлескних романів «Пригоди Марка та Харка» і «Нові пригоди Марка та Харка» за участі письменника, перекладача, автора та видавця Вадима Карпенка і графіка, мистецтвознавця, історика Олексія Карпенка Вулична сцена

Одеської національної наукової бібліотеки

(вул. Пастера, 13)

11.30-12.30 Творча зустріч з письменником-белетристом, лауреатом премії імені Лесі Українки, конкурсу "Коронація слова", "Золотий Бабай", "Найкращий історико-патріотичний твір" та багатьох інших Андрієм Кокотюхою Центральна міська бібліотека ім. Івана Франка

(Книжковий провулок, 1а)