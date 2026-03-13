Украина таки пережила самую тяжелую зиму в своей истории и с началом весны должна была бы получить шанс перевести дух. Но вряд ли так будет. Ведь опасность экономического коллапса близка как никогда с тех пор, как началось полномасштабное вторжение РФ.

В самую тяжелую весну страна входит с разбалансированной экономикой и почти полной зависимостью от своевременности внешних займов. В буквальном смысле, способность успешно воевать зависит от того, сможет ли власть удержать управляемость экономики и финансовую стабильность.

Поэтому работа украинского политического руководства должна быть подчинена тому, чтобы найти источники поступления финансов в страну. Во-первых, речь идет о разблокировании большого кредита на 90 миллиардов евро от Еропейского Союза. Во-вторых, о быстром выполнении условий для получения помощи от МВФ и по программе Ukraine Facility Plan.

Первая задача сложная, потому что влияние на охваченную выборами и украинофобией Венгрию у Киева ограничено. А вот все, что касается реформаторской "домашней работы", должно быть реализовано без задержек.

Но, как говорится, есть одно но – Верховная Рада, которая единственная может принимать необходимые законодательные изменения, разваливается на глазах.

"5 марта у президента было большое совещание правительства, ОП и парламента. После него руководство Рады с Качкой (вице-премьер по евроинтеграции – УП) говорили несколько часов. Вице-премьер говорит: "У меня есть большая идея – внести в парламент 300 законопроектов по евроинтеграции". А Стефанчук ему: "Тарас, забудь. У тебя есть первый кластер (переговоров о вступлении Украины в ЕС – УП) – внеси один (!) законопроект, и попробуем хоть его провести. Для чего заводить эту "машину" 300 раз", – пересказывает разговор чиновников один из его свидетелей.

Собственно, этот контраст между масштабом задач, которые надо решать, и реальными возможностями команды президента добиваться решений от парламента, очень точно описывает катастрофу, к которой приблизилась власть. А с ней – и вся страна.

Началось все в июле прошлого года с бездумной атаки на антикоррупционные органы, роль исполнителя в которой отвели Верховной Раде. После "Миндичгейта", многочисленных других коррупционных разоблачений в ОП и правительстве, после подозрений из-за зарплат в конвертах для депутатов, некогда мощное монобольшинство сжалось до угрожающе малых размеров.

Более того, "Слуга народа" еще и потеряла возможность привлекать "партнеров на стороне" после начала "конвертного геноцида" против Юлии Тимошенко от все тех же НАБУ / САП.

Как следствие – провалы голосований за чувствительные для работы с МВФ законы, на которые "СН" с трудом стягивает по 120 голосов из 226 необходимых.

Как и почему фракция президента прошла фазу полураспада, есть ли у нее потенциал собрать обратно своих депутатов, вернется ли Тимошенко и другие "оппозиционеры" в конструктивное русло, а следовательно, сможет ли страна избежать экономического коллапса из-за отсутствия внешней помощи, разбиралась "Украинская правда".

Без ядра, или Половина большинства

Так называемое "монобольшинство" де-факто уже давно не является большинством.

В начале вторжения депутаты собрались с силами, и Рада работала на полную. Но постепенно, с каждым годом большой войны ситуация деградировала.

Кто-то из народных избранников разъехался по "ужгородским котлам", кто-то сбежал за границу, кого-то – выгнали из фракции.

Такое шатание в "Слуге народа" было всегда. Но несмотря на все фракция стабильно имела рабочее ядро, которое до начала войны с антикоррупционерами и "Миндичгейта" держалось на уровне 170–180 человек.

Кроме того, "Слуга народа" могла подключать группу "Доверие" олигарха Андрея Веревского, который всегда готов помочь лояльными плюс-минус 20-тью голосами. Была возможность договариваться с группой Игоря Палицы "За будущее", которая голосовала всегда недисциплинированно, но 10–15 голосов в случае необходимости могла собрать.

Плюс голоса "пленных", как нардепы сами себя называют, с орбиты олигархов Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа, как и небольшая группа Вадима Столара из остатков ОПЗЖ. Всегда искала возможности быть полезной и фракция Юлии Тимошенко, которая обменивала голоса, то на какие-то дополнительные выступления, то на слоты в "Едином марафоне", то на уменьшение активности силовиков в отношении своих людей.

Одним словом, при своих 180 голосах, "Слуга" всегда могла голосовать спущенную с Банковой повестку дня. Пока все не начало резко сыпаться летом прошлого года, когда Офис президента решил устроить в стране маленькую коррупционную революцию и с треском проиграл ее " картонному Майдану".

Рада в войне Офиса президента с антикоррупционными органами выполняла лишь функцию реализатора "преступного замысла". Но, если президент после того скандала сумел даже восстановить собственный уровень доверия, то парламент оправиться так и не смог.

Когда же НАБУ пришло с подозрениями относительно зарплат в конвертах, в том числе к близкому не последним людям в "Квартале" нардепу Юрию Киселю, то и так шаткая конструкция "мономеньшинства" зашаталась с еще большей амплитудой.

В "Слуге" теперь жалуются, что в подозрениях Киселю и другим фигурантам написано о выплатах за голосование невинных ратификаций межправительственных соглашений.

"За все время войны в Раде было два раза, когда голосовали какую-то "шкуру": соевые правки и блоки для Хмельницкой АЭС. Все. И тут залетают НАБУшники и говорят, что депутатам платят за ратификации. Ну это полная ерунда. Все понимают, что депутатам прилетает из-за войны президента и антикоррупционеров. Ну ок, пусть они там все между собой решат, а тогда мы будем что-то голосовать", – объясняет возмущение "слуг" один из влиятельных депутатов "СН".

Депутаты стыдливо умалчивают, что вопрос ратификаций был лишь одним из голосований, за которые фигуранты получали "мотивацию" в конверте. Но важно, что внутри властной фракции доминирует именно описанная выше интерпретация действий антикорорганов.

После того, как в декабре прошлого года депутатам подняли зарплаты, потребность доплат в конвертах исчезла сама по себе. Сейчас, как убеждают собеседники УП в Раде, никто "слугам" не доплачивает. Но они и не голосуют.

"У нас классные НАБУ и САП – герои. А то, что теперь мы не можем проголосовать ни одного закона по Facility или для МВФ – это мелочи. Никому они не интересны", – с горькой иронией говорит один из депутатов в руководстве "Слуги". "Куча людей говорят: "Я лучше вообще ни за что не буду голосовать, чем потом ко мне придет НАБУ. Ядро во фракции упало до 110–120 депутатов. Как голосовать сложные законы – непонятно. НАБУшники же не придут голосовать", – устало добавляет собеседник из числа депутатов, предпочитающих свалить всю вину на тех, кто разоблачил "конверты", а не тех, кто их наполнял.

Казалось бы, голосование 10 марта в Раде лишь подтвердили слова источника УП. Депутаты должны были проголосовать один чувствительный закон о так называемом налоге на OLX и несколько правительственных законопроектов.

Но принятие провалилось даже при том, что законопроект о налогообложении цифровых платформ должен был голосоваться только в первом чтении. Скандальные нормы о введении налогообложения международных посылок, дешевле 150 евро, и внедрение НДС для ФЛП должны были попытаться вписать в него ко второму чтению.

Даже при таком лайтварианте за этот закон и за правительственный соцпроект "Слуга народа" смогла собрать лишь по 120-130 голосов.

Автор: Андрей Калистратенко, УП

Однако в голосованиях 10 марта следует смотреть не только на проваленные законы, но и на поддержанные. Без этого картинка не будет полной.

Первые два голосования (ратификация Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях и разрешение ГУР пользоваться спецрадиочастотами) нашли широкую поддержку в зале и были одобрены. "СН" дала за законы 183 и 170 голосов соответственно. А уже через 6 минут при голосовании "налога на OLX" этот потенциал куда-то исчез.

"А никто не понимает, как так можно: мы должны забирать у людей деньги на каждой посылке и быть козлами, а Юля и президент будут раздавать свои очередные тысячи, еПоддержки и так далее. И вот мы сейчас нагребем на себя этого негатива, а президент его вообще подпишет потом? Не раз же было у нас, что он просто бросал и не подписывал", – объясняет один из десятков "слуг", которые саботировали МВФовский закон.





"Начальник думает, что он дальше может просто спускать нам свои идеи, а мы будем без вопросов их голосовать. Если мы вместе все, то возьми на себя публичную ответственность вместе с нами. И просто хоть поговори с депутатами. Но нам легче забрать у кого-то очередные льготы, с боями искать какой-то жалкий миллиард на жилье ВПО. А потом на какую-то ерунду, типа чекапа для людей после 40 лет – дайте десять миллиардов. Потому что это красиво в вечернем обращении прозвучит", – раздраженно добавляет собеседник УП в "СН".

В президентской фракции жалуются на еще одну проблему – чью-то "целенаправленную работу" против "Слуги народа".

"У нас перед каждым важным голосованием отпадает по 15–20 депутатов. Вот они были – а потом раз, и нет. И это не какие-то старые группы или организованные блоки, просто рандомные, не связанные между собой люди. Мы сейчас пытаемся понять, кто за этим стоит, потому что это выглядит очень подозрительно", – рассказывает собеседник в руководстве "слуг".

В "Слуге" говорят, что ранее подозревали, что это работа Порошенко или Тимошенко, направленная на развал коалиции. Тем более что Тимошенко как раз на подобной деятельности в свое время и была задокументирована Антикоррупционным бюро.

Впрочем собеседники УП в руководстве Рады и фракции не очень понимают, к чему именно стремятся те, кто пытается расколоть "Слугу народа".

"Ни Конституция, ни законы не предусматривают отсутствие коалиции как основание для отставки правительства или иного способа прекращения его полномочий. Также это не является основанием досрочного роспуска парламента. Во-первых, ни о каком досрочном роспуске речь уже не может идти, потому что Рада работает сверхсрочно. И, во-вторых, в период военного положения парламент вообще не может быть распущен. Поэтому и правительство, и Рада будут действовать. Зря стараются", – разводит руками собеседник в руководстве "Слуг".

Нет мотивации. Как парламент (не)выживает без "плюшек"

"Парламент работает почти 7 лет. Я не говорю, что это тяжело и изнурительно. Но за такое время даже огурцы в бочке перекисают", – жалуется один из видных "слуг народа".

Собеседники УП среди народных депутатов признают, что парламент девятого созыва исчерпал себя. Сейчас даже малейшая дестабилизация приводит к внутреннему коллапсу.

Например, недавно Рада "откомандировала" главу экономического комитета Дмитрия Наталуху руководить в Фонд государственного имущества. Фонд получил нового руководителя, но комитет, как одна из ключевых и самых стабильных структур в парламенте фактически развалился. Сейчас в комитете идет война нескольких групп влияния за то, кто будет главным, а работа буксует.

Из-за угрозы подобного сценария, кстати, также сорвалось назначение главы комитета Рады по вопросам правовой политики Дениса Маслова министром юстиции. В руководстве президентского "мономеньшинства" уперлись: "Если развалить еще и правовой комитет, то вообще можно расходиться. Правительству нужны хорошие кадры, но парламенту тоже. Мы больше не хотим отдавать своих в министерства".

Вариант "разойтись" сейчас наиболее желателен для парламентского крыла Зе!Команды. Ранее Зеленский мотивировал Раду угрозами о роспуске. Теперь депутаты спят и видят, чтобы наконец-то лишиться мандатов.

Последние несколько лет в кулуарах парламента время от времени обсуждают десятки заявлений "слуг народа" на сложение депутатских полномочий, которым не дает движения Давид Арахамия. Глава "мономеньшинства" постоянно убеждает парламентариев, что каденция "скоро" закончится. Но обещанное "скоро" никак не наступает.

Большие надежды депутаты возлагали на успешные переговоры и скорые выборы. Но война в Иране фактически поставила на паузу переговорный процесс в формате Украина – США- – Россия. Поэтому большинство собеседников УП в Раде убеждены, что выборов в Украине в ближайшее время не будет.

"Нет конкретных дедлайнов для наработки законодательства о выборах. На заседаниях рабочей группы Корниенко обсуждают различные варианты и возможные риски, но это small talk без конкретных результатов", – объясняет УП один из топов "СН". "Европейцы сказали: "Повоюйте еще полтора – два года. Мы дадим вам деньги". Под их влиянием Зеленский дал задание политическому руководству разработать сценарий, по которому в Украине еще несколько лет не будет выборов, и как в такой ситуации будет работать Рада", – добавляет другой собеседник среди влиятельных представителей Зе!Команды.

Надежды на окончание войны и сложение депутатских полномочий оказались напрасными. Запугивание роспуском и "конвертная мотивация" потеряли свой ободряющий эффект на депутатов.

Возможно, именно здесь следует искать природу появления разного рода экстравагантных идей, таких как, скажем, принятие закона о мобилизации нардепов.

Пока это рассказывают как шутку. Но уровень чиновников, которые прибегают к таким шуткам, реально настораживает.

Далее без "попутчиков". Почему оппозиция больше не голосует со "слугами"

"Мобилизационный" вариант мотивации мог бы стать для власти еще и хорошим инструментом контроля оппозиции. Звучит диковато, но выглядит, что других ресурсов для поисков партнеров извне у Зе!Команды больше нет.

После " конвертного геноцида" Тимошенко закончилось сотрудничество "слуг народа" с "Батькивщиной". Визит детективов НАБУ и прокуроров САП в партофис Юлия Владимировна в разговорах со своими депутатами, по данным УП, назвала делом рук Арахамии. Мол, власть сливает оппозицию.

Ранее лидер "Батькивщины" выторговывала за голосование различные "плюшки". После вручения Тимошенко подозрения депутаты БЮТ на какое-то время даже перестали ходить на заседания согласительного совета и парламента. В таких условиях мотивировать их работать по властной повестке дня просто нереально.

К тому же монологи Тимошенко о "внешнем управлении" в различных интервью не дают возможности думать, что ее фракция будет голосовать за законопроекты для МВФ или Ukraine Facility, которые это мнимое "внешнее управление" только усиливают.

Во взаимоотношениях президентской фракции с Петром Порошенко потепление было только в начале полномасштабки. Тогда "Евросолидарность" активно поддерживала все законопроекты. Но уголовные дела в ГБР и санкции против Порошенко, попытки выселения партии из офиса на Лаврской явно не поспособствовали сотрудничеству между политсилами нынешнего и предыдущего президентов.

А после того, как из-за океана повеяло запросом на выборы, ждать от "Европейской солидарности" порыва братства и единства со "слугами" вообще бесполезно.

Фракция "Голос" давно не работает как единый организм, поэтому не может стать даже ситуативным союзником для мономеньшинства.

Поэтому все, на что может рассчитывать сейчас "Слуга народа" – депутаты "Доверия" и немного обломков запрещенной ОПЗЖ. Но они даже в полном составе способны дать всего несколько десятков голосов. Учитывая результаты пленарного заседания 10 марта, этого совсем не достаточно для положительных голосований.

Автор: Андрей Калистратенко, УП

Поэтому, или президент найдет в себе силы и внутреннюю энергию договориться со своей фракцией в Раде, или стране следует ждать обещанной Даниилом Гетманцевым финансовой катастрофы прямо этой весной.

***

Во время онлайн-общения с журналистами 20 января 2026-го Зеленский заявил, что различные финансовые и политические группы всегда стремились развалить президентскую фракцию.

"Но монобольшинство голосовало все законы, о которых просили Европейский Союз и Всемирный банк, которые были очень нужны нам для кандидатства на пути в ЕС", – подчеркивал президент.

Сейчас "коалиция" Зеленского не способна обеспечить положительное голосование даже за те законопроекты, от которых зависит финансирование страны. Особенно за те.

Рада, а может и вся выстроенная под Зеленского система власти, переживает самый острый кризис с начала работы в 2019 году. Депутаты устали и потеряли мотивацию работать вторыми и третьими номерами в "шоу одной звезды".

Как шутят собеседники УП из главного здания на Грушевского, "все перекисли".

Но как бы близко ни было к тому, что этой "банке огурцов" сорвет крышку, выборы провести невозможно, поэтому и альтернатив нет – единый законодательный орган должен работать дальше.

"Как бы там ни было, мы продолжаем что-то голосовать, демонстрировать, что украинский парламент действительно есть. Сложно ли это? В последнее время стало очень сложно. Но выбора у нас нет", – резюмирует во время общения с УП один из топов "Слуги народа".





Роман Романюк, Ангелина Страшкулич, УП