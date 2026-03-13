Национальный банк требует объяснений относительно публикации соучредителя проекта monobank Олега Гороховского, в которой он распространил фото клиентки банка, которую обвинил в пророссийских взглядах.

Об этом говорится в ответе НБУ на запрос ЭП.

"Национальный банк в рамках осуществления функции защиты прав потребителей и надзора анализирует обстоятельства этой ситуации и направил в банк запрос о предоставлении объяснений относительно обстоятельств распространения информации, которая могла быть получена при проведении процедур идентификации или верификации клиента и может составлять банковскую тайну", - отметили в регуляторе.

Там подчеркнули, что могут дать свою оценку действиям Гороховского лишь после получения ответа банка и проверки всех фактов. До того момента там отказываются комментировать ситуацию, поскольку полученная при осуществлении надзорных действий информация относится к банковской тайне.

"Вслучае установления во время надзорных действий нарушений банком требований законодательства или нормативно-правовых актов Национального банка регулятор может применить предусмотренные законом меры воздействия к банку",- отмечают в НБУ.

В частности, Нацбанк отметил, что сможет применить к банку меры воздействия, предусмотренные постановлением №346.

Что случилось?

9 марта соучредитель проекта monobank (работает на базе "Универсал банка" Сергея Тигипко) Гороховский опубликовал фото клиентки, сделанное во время ее видеоидентификации, и обвинил ее в пророссийской позиции. Все из-за флага, который висел за ее спиной и, по мнению Гороховского и работников банка, является флагом России.

В своей заметке Гороховский саркастически отметил, что клиентке отказали в обслуживании "из-за немытой головы".

Впоследствии на публикацию ответила сама клиентка, Карина Кольб. Она пояснила, что находится за границей, а флаг, на фоне которого она стояла, - является флагом Словении (он отличается от российского лишь наличием герба в левой части знамени).

Эта ситуация вызвала оживленную дискуссию в социальных сетях. В частности относительно того, имел ли право Гороховский публиковать личные данные клиентки monobank.

Сам Гороховский на упреки о нарушении банковской тайны ответил, что "у сторонников русского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных". Скриншот из открытых источников

А информацию о том, что флаг, на фоне которого фотографировалась клиентка, не российский, он опроверг.

Что говорят закон и юристы?

Информация, которую банк получил в процессе обслуживания клиента и при взаимодействии с ним, является банковской тайной (согласно закону "О банках и банковской деятельности"). Фото (или скриншот), сделанное во время видеоидентификации клиентки, является именно такой информацией, поэтому предполагает, что банк будет ее тщательно хранить.

В то же время закон прямо не относит фотографии клиента к банковской тайне, отмечает руководитель практики сопровождения бизнеса юридической фирмы GRACERS Анатолий Сивоздрав. Ондобавил, что фотография клиентки банка является ее персональной информацией, распространение которой также запрещено.

"Таким образом, хотя обнародование фотографииклиента банка не является раскрытием банковской тайны, указанное потенциально может рассматриваться как распространение персональных данных, если такое изображение позволяет идентифицировать лицо и обнародовано без его согласия, без законных на то оснований", - резюмирует юрист.

Он также обратил внимание на подпись под фото в посте Гороховского как унижающую честь и достоинство человека и отметил, что клиентка банка имеет право требовать опровержения недостоверной информации, прекратить ее распространение и возместить моральный ущерб.

Отметим, что за разглашение банковской тайны (в частности, из личных и корыстных соображений) предусмотрена уголовная ответственность (ст. 232 Уголовного кодекса) в виде штрафа в размере 17000-51000 грн) или пробационного надзора на срок до 3 лет с лишением права занимать некоторые должности сроком на 3 года.

Кроме этого, банковское законодательство предусматривает, что лицо, разгласившее банковскую тайну, обязано возместить причиненные убытки и моральный ущерб.

О монобанке

Приложение monobank работает в рамках "Универсал банка". Его разработчиком и администратором является ООО "Финтех бэнд", конечными бенефициарами которой являются Олег Гороховский и Михаил Рогальский.

Юридически, Гороховский не является представителем "Универсал банка" или его топ-менеджером, поэтому регуляции и решения НБУ на него могут не распространяться.

