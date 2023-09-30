Проект monobank (Универсал Банк) обошел государственный Ощадбанк по количеству активных карт и занял второе место после ПриватБанка.

Источник: соучредитель проекта Олег Гороховский со ссылкой на данные Нацбанка.

Подробности: По данным НБУ, на 1 августа monobank имел более 6,8 млн активных карт, Ощадбанк – почти 6,3 млн. А больше всего активных карт было у крупнейшего в Украине ПриватБанка – 26,5 млн. monobank запустился в Украине 22 ноября 2017 года. По состоянию на 12 июля он обслуживает 7,4 млн клиентов. Бренд monobank принадлежит совместно группе "ТАС" Сергея Тигипко и Fintech Band и работает на базе Универсал Банка (входящей в группу "TAC").





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