Рада розгляне законопроект про деанонімізацію Telegram-каналів: що передбачає документ

Верховная Рада Украины на этой неделе рассмотрит законопроект о деанонимизации пользователей в мессенджере Telegram. Согласительный совет поддержал требование фракции "Европейская Солидарность" внести документ в повестку дня уже завтра.

Как сообщила народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, решение о включении законопроекта к рассмотрению стало возможным после активной работы фракции и поддержки других депутатских групп.

"Дожали! Только что согласительный совет поддержал требование Европейская Солидарность рассмотреть законопроект о деанонимизации ТГ в парламенте на этой неделе. Законопроект стоит в повестке дня уже завтра!", — говорится в публикации Геращенко.

В свою очередь народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на сообщение коллеги, подписав скриншот и отметив: "Победа?". Ранее Безуглая сообщала, что во время своего выступления в парламенте Петр Порошенко призвал Верховную Раду закрыть мессенджер .

Народный депутат от "ЕС" Артур Герасимов добавил на своей странице в Facebook, что сегодня Согласительный совет по требованию фракции "Европейская Солидарность" включил в повестку дня законопроект №11115. Он регулирует деятельность платформ, через которые распространяется массовая информация, и фактически предусматривает деанонимизацию пользователей Telegram.

"Когда в Офисе президента поняли, что Телеграмм перестанет быть анонимным, насколько мы понимаем, поступил звонок оттуда прямо на Согласительный совет. Уже через 15 минут "Слуга народа" вместе с Офисом сняли этот законопроект с повестки дня, несмотря на то, что он имеет полное право там находиться", — написал он.


О чем говорится в проекте закона №11115

Как говорится в проекте закона №11115, он направлен на регулирование деятельности платформ общего доступа, через которые распространяется массовая информация, в частности мессенджера Telegram Основная цель документа — сделать работу таких платформ прозрачной, контролировать распространение контента и защитить пользователей от незаконной или ложной информации.

В законопроекте предусмотрено, что провайдеры платформ должны публиковать условия пользования, контактные данные для обращений пользователей, создавать простые и понятные механизмы реагирования на жалобы и ограничивать распространение информации, которая нарушает закон. Кроме того, платформы должны обеспечивать возможность пользователям обжаловать действия владельцев учетных записей и предоставлять право на опровержение ложной информации.

Также, как указано в проекте, платформы, не подпадающие под юрисдикцию Украины или ЕС, должны иметь в Украине уполномоченного представителя для коммуникации с Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания. Кроме того, предусмотрен контроль за структурой собственности и источниками финансирования провайдеров. Государственным органам, банкам и другим учреждениям запрещается использовать непрозрачные платформы.

В проекте закона также отмечается необходимость внедрения инструментов медиаграмотности, регулирования рекламного контента и возможности ограничивать доступ к платформам, которые не выполняют требования законодательства.

Напомним, что в связи с терактом во Львове 22 февраля, во время которого погибла 23-летняя полицейская и пострадали 25 человек, снова подняли вопрос о работе анонимных мессенджеров в Украине. Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук отметила, что Telegram и подобные платформы враг использовал для вербовки террористов и координации атак, и в случае необходимости их следует ограничить для защиты людей и национальной безопасности.

Также Фокус писал, что, по мнению народного депутата фракции "Голос" Ярослава Юрчишина, Украина вполне может создать альтернативу Telegram на случай блокировки мессенджера.


