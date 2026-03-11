 
Информация к новости
0
Сьогодні, 18:00

Телефон забирає дитинство у ваших дітей? Вихід є – Айкітедо!

Категория: Новини / Спорт

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями



Сучасні діти дедалі більше часу проводять із телефоном у руках. Менше руху, менше дисципліни, менше впевненості у власних силах… Але є шлях, який допоможе змінити це на краще.

🥋 Айкітедо — це не просто бойове мистецтво. Це шлях сили, дисципліни та формування характеру. Під егідою World Aikitedo Organization тренування допомагають дітям розвиватися не лише фізично, а й духовно, виховують відповідальність, повагу та внутрішню силу.

У школі Айкітедо Шихана Анатолія Матюнена ваша дитина зможе отримати:
⚡ залізну дисципліну та витримку
⚡ концентрацію й самоконтроль
⚡ впевненість у власних силах
⚡ силу характеру та дух воїна
⚡ ефективні навички самозахисту

👦👧 Оголошено набір дітей віком від 7 до 17 років.

Тренування проходять під егідою All World Fighters League у Школі Айкітедо Шихана Анатолія Матюнена, на базі клубів:

  • Aiki Warrior Club

  • Aiki Hikari Club

🔥 Зробіть перший крок до сили, дисципліни та впевненості вашої дитини вже сьогодні!

📞 Запис на тренування:
050 815 26 27

Айкітедо — це шлях справжньої сили будо. 🥋




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 