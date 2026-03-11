Телефон забирає дитинство у ваших дітей? Вихід є – Айкітедо!





Сучасні діти дедалі більше часу проводять із телефоном у руках. Менше руху, менше дисципліни, менше впевненості у власних силах… Але є шлях, який допоможе змінити це на краще.

🥋 Айкітедо — це не просто бойове мистецтво. Це шлях сили, дисципліни та формування характеру. Під егідою World Aikitedo Organization тренування допомагають дітям розвиватися не лише фізично, а й духовно, виховують відповідальність, повагу та внутрішню силу.

У школі Айкітедо Шихана Анатолія Матюнена ваша дитина зможе отримати:

⚡ залізну дисципліну та витримку

⚡ концентрацію й самоконтроль

⚡ впевненість у власних силах

⚡ силу характеру та дух воїна

⚡ ефективні навички самозахисту

👦👧 Оголошено набір дітей віком від 7 до 17 років.

Тренування проходять під егідою All World Fighters League у Школі Айкітедо Шихана Анатолія Матюнена, на базі клубів:

Aiki Warrior Club

Aiki Hikari Club

🔥 Зробіть перший крок до сили, дисципліни та впевненості вашої дитини вже сьогодні!

📞 Запис на тренування:

050 815 26 27

Айкітедо — це шлях справжньої сили будо. 🥋