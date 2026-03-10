 
Сьогодні, 12:00

Підтримка у складні часи: громада святого Павла отримала допомогу від Nordisk Östmission

Категория: Новини / Духовність


Остання зима стала серйозним випробуванням для багатьох жителів України. Найбільших труднощів зазнали мешканці великих міст — Києва, Одеси, Дніпра та інших. Через масовані атаки на енергетичну інфраструктуру люди нерідко залишалися без електроенергії на багато днів, а іноді й тижнів.

У сучасному світі електрика є основою повсякденного життя. Від неї залежить робота систем опалення, водопостачання, каналізації, зв’язку та багатьох інших необхідних сервісів. Відсутність електроенергії суттєво ускладнює життя містян і навіть впливає на можливість відвідувати церковні богослужіння.

фото Reuters  

В Одесі ситуація також була непростою. Протягом тривалого часу місто відчувало серйозні перебої з електропостачанням, що позначилося і на роботі міського транспорту, і на звичному ритмі життя громади.

Саме тому справжнім подарунком для членів громади святого Павла в Одесі стала допомога у вигляді павербанків. Завдяки цьому люди зможуть підтримувати зв’язок один з одним навіть у складних умовах відключень електроенергії.

Від імені всієї громади висловлюється щира подяка організації Nordisk Östmission (Північно-Східна місія, Швеція) за важливу підтримку.

Місія Nordisk Östmission ставить за мету поширення Євангелія Ісуса Христа серед людей Східної Європи та Азії, поєднуючи духовну місію з конкретною матеріальною допомогою тим, хто її потребує.

У громаді підкреслюють: у ці непрості часи особливо важливо відчувати підтримку друзів та партнерів з інших країн.

«Ми щиро дякуємо за цю допомогу та за добру співпрацю. Нехай Господь благословить усіх, хто долучається до підтримки людей у складний для України час», — зазначив пастор Олександр Гросс.






