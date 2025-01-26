Виставка "Кров - Життя" в Одеській кірсі Святого Павла





22 січня в Одеській кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України була відкрита виставка творчих робіт студентів та викладачів художньо-графічного факультету Національного педагогічного університету імені Костянтина Дмитровича Ушинського. Ця подія приурочена до важливої теми донорства крові, адже саме кров символізує життя і єднає людей, не зважаючи на їхнє походження, віросповідання чи національність.

Захід відкрив лектор громади святого Павла Володимир Немерцалов розповів про ініціативу проєкту «Донор Одеса», символом якого є котик та QR-код, що можна побачити на виставці.

На урочистому відкритті виставки відбулося нагородження студентів художньо-графічного факультету, які надали свої роботи для участі в експозиції. У церемонії нагородження взяв участь пастор Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України Олександр Гросс.

Далі виступила Ганна Носенко, та Олена Вільможко вони наголосили на важливості теми донорства, подякували за підтримку виставки громаді святого Павла, а крім того Олена Вільможко розповіла, що проєкт Donor Odessa працює з перших днів повномасштабної війни, і вже було проведено понад 10 000 донацій крові.

Заключне слово сказав пастор Олександр Гросс, який підкреслив важливість єдності між християнами через дар крові та молитву

Ця подія стала важливим етапом у розвитку культурної та соціальної ініціативи, яка не тільки підтримує важливу медичну справу донорства, але й нагадує про духовну єдність і любов між людьми.