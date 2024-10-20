Взаємодія Євангелічно-Лютеранських громад: гості із Запоріжжя відвідали богослужіння в Одеській кірсі

Сьогодні в Одеській кірсі відбулося особливе богослужіння, на яке прибули гості з Євангелічно-Лютеранської громади Запоріжжя. Ця подія стала символом єдності та співробітництва між громадами, створюючи атмосферу духу порозуміння, святості та тепла. Після завершення богослужіння представники обох громад обмінялися вітаннями та символічними подарунками. Громада із Запоріжжя подарувала Одеській громаді майстерно виконане різьблене зображення козака, що символізує багату історію та культурну спадщину регіону. Цей подарунок став знаком, що наголошує на важливості теми козацтва в історії України. У відповідь на цей жест доброї волі Володимир Немерцалов, який представляв громаду святого Павла, подарував історичну копію старовинної печатки громади Святого Павла, виконану у техніці кераміки. Цей подарунок став не лише символом поваги до історії, а й відображенням глибокого коріння лютеранської традиції в Україні. Крім того, було вручено графічне зображення Одеської кірхи, створене молодими художниками міста, що наголосило про зв'язок між мистецтвом та духовністю.

"Таке взаємне спілкування зміцнюють зв'язки між громадами, сприяючи культурному діалогу та спільному розвитку. Подія стала яскравим нагадуванням про те, як важливо зберігати традиції, розвивати міжкультурні відносини та зміцнювати духовні зв'язки. Надалі громади планують продовжувати співпрацю, організовуючи спільні заходи та проекти, що допоможе поглибити взаєморозуміння та єдність", - розповів Володимир Немерцалов



