В Одеській кірсі незвичайно і цікаво відсвяткували День Ауґсбурзького віросповідання

Святкування та історична пам'ять – такі акценти панували в Музеї історії Причорноморських німців, що розташований в культурному центрі Одеської кірхи – Собору Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України. Кожне 25 червня світ відзначає День Ауґсбурзького віросповідання, день, який символізує важливу подію для історії Лютеранства та релігійних свобод у Європі. Цей день нагадує про підписання Аугсбурзької конфесії у 1530 році, коли лідери Лютеранської реформації представили свої віросповідні переконання перед імператором Священної Римської імперії. Одним із ключових моментів цієї історичної події стало визнання Лютеранства офіційною релігією в Німеччині, що ознаменувало початок законодавчого визнання різноманітності віросповідань та конфесійних прав у країні. В Одесі, місті з багатою історією та різноманітними культурними традиціями, цей день також набуває особливого значення. У рамках "Міського тижня добрих справ" в Одеській кірсі відбувся унікальний захід, який поєднував у собі історичну реконструкцію та культурні акції сучасності. На цьому незвичайному заході відбулася театралізована екскурсія в Музеї історії Причорноморських німців. Професійні актори та волонтери музею відтворили атмосферу Одеси початку XX століття, представивши глядачам живі та кумедні сценки з життя тогочасного міста. Учасники заходу активно реагували на інсценування, відчуваючи атмосферу історичної доби. Особливу увагу було приділено історичній спадщині та культурі німецького населення Причорномор'я. Відомий історик та краєзнавець Олександр Сурилов поділився своїми спогадами про те, як тимчасова виставка "Одеської германіки", через три роки стала постійною експозицією Музею, в тому чеслі завдяки колекції Сергія Новицького, яка стала предметно-культурним фоном експозиції. Експозиція Музею стала важливим елементом збереження історичної пам'яті щодо участі німецьких колоністів у житті Одеси. Присутній на заході історик та краєзнавець Валерій Шерстобітов представив свою останню книгу, присвячену історії місцевих громад. Він подарував один із екземплярів цієї книги Музею сопроводив його особистим дарчим написом. Цей жест символізував не лише академічну підтримку, а й особисту участь у збереженні історичної спадщини. Завершення заходу було сповнене радістю та взаємним спілкуванням. Гості музею із задоволенням фотографувалися на згадку з акторами, перебуваючи в антуражі початку XX століття. Вечір став незабутнім досвідом, який згуртував усіх присутніх у повазі до культурної та історичної спадщини Одеси. Таким чином, День Аугсбурзького віросповідання не лише відзначає важливу подію в історії релігійної терпимості, а й є приводом для сучасного покоління зберігати та цінувати культурне різноманіття та історичну пам'ять свого міста.