В Одещині відбувся меморіальний захід до 80-ї річниці депортації німецького населення сіл «німецької» балки

Історична довідка

В середині березня 1944 року окупаційна (німецько-румунська) адміністрація сіл приняла рішення про депортацію німецького населення колоній на Захід від Одеси. З ранку 20 березня після богослужінь та молитов люди відправились на Південь к Дунаю, а потім на Захід. Так закінчилась 140-річна історія німецьких колоній на Одещині.

В приміщенні Євангелічно-лютеранської церкви с. Петродолинське, в середу 20 березня, відбулась мемориальна подія до 80 річниці депортації немецького населення сіл "німецької" балки.

Розпочалась подія з привітання всіх присутніх пастором євангелічно-лютеранських громад. В своєму виступі пастор Олександр Гросс коротко розповів історію сіл, заснованих німцям колоністами в 1804 році. Про то як 20 березня 1944 року, після 140 років проживання, німці примусово були виселені окупаційною адміністрацією.

Цей період історії залишив для нас кілька гарних прикладів. Один з них - це єднання заради людей школи, церкви і адміністрації. Цей приклад надихнув сучасні євангелічно-лютеранські громади Петродолинського та Новоградківки активно працювати з дітьми і адміністраціями сіл. Сьогодні особливо в соціальній сфері.

Після пастора з коротким історичним нарисом виступив краєзнавець Сергій Агеєнко, який розповів про депортацію німецького населення і трагічну долю багатьох тих, хто втратив свою Батьківщину.

Надалі виступали староста с.Новоградківка Ольга П'яна, голова Великодальницької ОТГ Деніс Ткаченко, староста с.Мирне та с. Широка Балка Владимир Викторович Осадчий, який вручив громаді грамоту від Біляєвської ОТГ, староста с. Мар'янівка Наталья Чабанова, староста с.Йосипівка та с.Лібенталь Лариса Петренко та секретар Дальницької ОТГ Жанна Кудринська, яка також вручила грамоту громаді від керівництва. В виступах наших гостей звучало багато подяк людям, що заснували села і людям, які сьогодні дбають про населення.

Крім гостей перед присутніми виступила голова Ради громади с.Зміївка Ніна Кнутас, яка розповіла про депортацію з її рідного села в минулому і сьогодні, коли нащадки змушені знову залишити село через війну.

Основна частина Дня пам'яті завершилась спільною молитвою про минуле та сьогодення наших сіл. На завершення керівники адміністрацій 8 сіл та 2 ОТГ познайомились з проектами громади Петродолинського та оглянули комплекс будівель церкви, де нині проживають переселенці.

Дякуємо Богу та кожному за цю важливу подію!