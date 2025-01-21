Запрошуємо на урочисте відкриття виставки "Кров - життя"

21 січня о 16:30 в Одеській Кірсі Святого Павла відбудеться урочисте відкриття виставки арт-об'єктів та плакатів, присвяченої важливій темі донорства крові. Виставка "Кров - життя" є частиною масштабного проєкту "Донор Одеса", який спрямований на підвищення обізнаності та підтримку донорства в нашому місті.

Куратор виставки – Заслужений діяч мистецтв України, декан ХГФ Університету Ушинського Дмитро Величко, відомий своєю глибокою професійною діяльністю у сфері сучасного мистецтва. Виставка охоплює різноманітні арт-об'єкти та плакати, що сприяють розумінню важливості донорства для збереження людських життів.

Ця подія є не лише культурною, але й соціально значущою, оскільки вона покликана нагадати про роль кожної людини в рятуванні життів та підтримці медичних потреб країни.

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до цього важливого заходу та зробити свій внесок у підвищення свідомості щодо донорства. Не пропустіть можливість стати частиною великої справи!