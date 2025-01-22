Виставка "Кров - Життя" в Одеській кірсі Святого Павла

21 січня в Одеській кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України була відкрита виставка творчих робіт студентів та викладачів художньо-графічного факультету Національного педагогічного університету імені Костянтина Дмитровича Ушинського. Ця подія приурочена до важливої теми донорства крові, адже саме кров символізує життя і єднає людей, не зважаючи на їхнє походження, віросповідання чи національність.

Захід відкрив лектор громади святого Павла Володимир Немерцалов, який звернувся до присутніх з невеличкою промовою, підкресливши соціальну важливість донорства, особливо в умовах скрутних часів для країни.

«Ми сьогодні зібралися з двох чудових причин. Перша причина — це відкриття виставки "Кров Життя", виставки творчих робіт студентів та викладачів художньо-графічного факультету», — зазначив Володимир Немерцалов.

Він розповів про ініціативу проєкту Donor Odessa, символом якого є котик та QR-код, що ви можете побачити на виставці. Цей проєкт вже активно підтримує донорство крові в Україні і має на меті популяризувати важливість цієї благородної справи. В залі також була присутня Олена Вільможко — очільниця проєкту, яка привітала гостей виставки та подякувала всім, хто долучився до її реалізації.

«Ми хочемо показати, як ця ідея була втілена молоддю, адже важливо, щоб це були не лише професійні художники, а й молоді митці, які набувають професійного досвіду», — зазначила Олена Вільможко, висловивши вдячність всім, хто взяв участь у проекті.

На виставці представлені твори в різних техніках та жанрах: класичні плакати, живописні роботи, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, а також експериментальні артоб'єкти. Кожен з них висвітлює ідею донорства як дару життя, який об'єднує людей через кров, що є символом життя та єдності.

Після урочистого відкриття виставки відбулося нагородження студентів художньо-графічного факультету, які надали свої роботи для участі в експозиції. У церемонії нагородження взяв участь пастор Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви України Олександр Гросс.

Далі виступила Ганна Носенко, яка наголосила на важливості теми донорства, що була розкрита через виставку.

«Ця тема справді є вічною і важливою, вона є основою християнського вчення, це тема спасіння, тема дару життя», — зазначила вона.

Олена Вільможко подякувала за підтримку виставки громаді святого Павла, а також підкреслила, що проєкт Donor Odessa працює з перших днів повномасштабної війни, і вже було проведено понад 10 000 донацій крові.

Заключне слово сказав пастор Олександр Гросс, який підкреслив важливість єдності між християнами через дар крові та молитву.

«Якщо ви подивитеся на цю величезну червону пляму, ви зрозумієте, що вона символізує кров Господа нашого Ісуса Христа — кров, яка об'єднує абсолютно всіх віруючих, всіх конфесій, всіх, хто приймає тіло і кров Христові у святому причасті, всіх, хто приходить до Божого вівтаря і має цю кров. У донорстві люди обмінюються кров’ю незалежно від національності, конфесії і навіть релігійних переконань. Незалежно від того, до якої групи людина себе відносить, вона може отримати або поділитися своєю кров'ю з іншою людиною, яка, можливо, за її розумом є противником, чи вважається представником неправильної віри, чи ще якось по-іншому… Якщо ми віруємо в одного Бога, то все інше, що нас розділяє, має бути на другому плані», — зазначив він.

Ця подія стала важливим етапом у розвитку культурної та соціальної ініціативи, яка не тільки підтримує важливу медичну справу донорства, але й нагадує про духовну єдність і любов між людьми.