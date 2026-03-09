Новим верховним лідером Ірану став Моджтаба Хаменеї. Трамп називав його кандидатуру «неприйнятною»

Аятола Моджтаба Хаменеї став новим верховним лідером Ірану. Він замінив свого батька – Алі Хаменеї, який загинув 28 лютого під час ізраїльського авіаудару в перші хвилини американо-ізраїльської війни проти Ірану. Про це пишуть WSJ та NYT з посиланням на державні іранські медіа.

Деталі

Новим лідером країни 56-річного Моджтабу Хаменеї більшістю голосів обрала Рада експертів – орган із 88 впливових шиїтських священнослужителів, відповідальний за призначення верховного лідера. Він став третім керівником Ісламської Республіки після її засновника Рухолли Хомейні, який очолював країну у 1979–1989 роках, та свого батька, що перебував при владі з 1989 по 2026 рік.

Моджтаба Хаменеї вважається близьким до Корпусу вартових Ісламської революції. Під час останніх років Ірано-іракської війни він служив у лавах цього військово-політичного формування. Як верховний лідер він стає не лише головним релігійним і політичним авторитетом Ірану, а й верховним головнокомандувачем збройних сил країни.

Корпус вартових Ісламської революції підтримав його призначення, назвавши це «новим світанком і новим етапом для революції та Ісламської Республіки». Іранські збройні сили також заявили про вірність новому лідеру.

Водночас на Заході та в Ізраїлі вже пролунала різка критика. Раніше президент США Дональд Трамп назвав молодшого Хаменеї «неприйнятним» кандидатом і в інтерв’ю ABC News попередив, що новий верховний лідер «не протримається довго», якщо не отримає схвалення Сполучених Штатів. Ізраїльські військові також погрожували ліквідувати наступника Хаменеї.

Після оголошення рішення влада Ірану намагалася демонструвати підтримку нового керівника – державне телебачення показувало святкування в містах. Водночас, за повідомленнями очевидців, у Тегерані противники влади скандували з дахів і вікон будинків гасла проти нового лідера, пише NYT.

Контекст

Протягом останнього місяця президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував Ірану військовими діями через безрезультатні переговори щодо нової ядерної угоди. Вранці 28 лютого ізраїльські військові завдали ударів по території Ірану, а пізніше з’ясувалося, що операцію проводили спільно зі США.

В Ізраїлі операцію назвали «Рик лева», тоді як у США вона отримала назву «Епічна лють». Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою цих дій є усунення «екзистенційної загрози», яку, за його словами, становить Іран.

У відповідь Тегеран почав обстрілювати американські військові об’єкти у країнах Перської затоки – в Бахрейн, Кувейт, Катар та Обʼєднані Арабські Емірати. Також іранська сторона застосувала балістичні ракети по території Ізраїлю.

За даними Армії оборони Ізраїлю, унаслідок авіаударів загинули щонайменше семеро високопосадовців Ірану. Серед них – міністр оборони Азіз Насірзаде та командувач Корпус вартових Ісламської революції Мохаммад Пакпур.





