Тренінг у місті Одеса: "Школа стратегічного планування»

17 грудня 2024 року в місті Одеса відбувся важливий тренінг, організований Спілкою журналістів України. Семінар, що мав назву «Стратегування, спрямоване на покращення якості журналістських матеріалів та зміцнення загального потенціалу медіа. Підвищення журналістських та редакторських навичок», зібрав представників медіа та студентів-журналістів з усієї України.

Цей захід був ініційований головним редактором Херсонського районного видання «Вісті Снігурівщини» Ігорем Новіковим, який на початку зустрічі розповів про жахи перших днів перебування у херсонській окупації у 2022 році. Розповів про свої митарства в якості переселенця. Крім того Ігор Новіков, як співорганізатор, зазначив важливість подібних навчальних ініціатив для підвищення професійного рівня журналістів і редакторів.

«Завдяки міжнародним федераціям журналістів, Спілці журналістів України йде допомога нашим місцевим друкованим виданням. Саме тому газети можуть потрапити на декуповані території до свого читача. До речі, у нас там знаходиться 17 редакцій, які досі випускають друковану продукцію. Цього року ми змогли забезпечити наші районні газети оргтехнікою завдяки допомозі Евангелічно-Лютеранської церкви Німеччини, мерії міста Бремену. Велике спасибі від усіх журналістів області»,-розповів Юрій Работін.

Тренінг став частиною програми «Голоси України», що реалізується у рамках Ініціативи Ганни Арендт та фінансується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини. Програма, яка координується Європейським центром свободи преси та медіа, має на меті підвищення якості журналістських матеріалів, зміцнення потенціалу медіа та розвиток стратегічних навичок у редакціях. Водночас важливо зазначити, що ця програма не впливає на редакційну політику видання, а обрана тематика та склад експертів є виключною відповідальністю редакції газети "Вісті Снігурівщини".

Першим спікером заходу став юрист НСЖУ Данііл Сербін. Він підняв кілька важливих тем, зокрема:

1. Важливість медіа під час війни та висвітлення інформації. Сербін наголосив на критичній ролі журналістів в умовах війни, підкреслюючи, як важливо не тільки надавати правдиву інформацію, а й дотримуватися стандартів безпеки при висвітленні конфліктних ситуацій.

2. Актуальні проблеми, з якими стикаються журналісти. Шляхи подолання. Спікер зосередив увагу на викликах, з якими стикаються медійники, зокрема на труднощах, що виникають через цензуру, інтерпретацію офіційних даних та ризики, пов'язані з висвітленням новин про війну.

3. Гарантії діяльності медіа під час війни, недоліки законодавства. Данііл Сербін обговорив правові аспекти діяльності журналістів під час воєнних дій, зокрема недосконалість українського законодавства у питаннях захисту свободи слова та медіа.

Після виступу Данііла Сербіна слово взяв Віталій Голубев, секретар НСЖУ. Його доповідь була спрямована на обговорення стратегування, яке може покращити якість журналістських матеріалів та зміцнити загальний потенціал медіа. Голубев наголосив на необхідності постійного вдосконалення журналістських і редакторських навичок, адже в умовах змінюваної інформаційної реальності журналісти повинні мати чітке розуміння стратегічних підходів у роботі.

Цей тренінг став важливим кроком у підготовці медійників до нових викликів і можливостей, що постають перед українськими журналістами у нинішніх умовах. Учасники заходу отримали корисні знання та практичні навички, які допоможуть їм не лише покращити якість своїх матеріалів, а й зміцнити медіапотенціал в умовах війни та глобальних змін.