Журналісти і майбутнє України: Серйозна розмова з Пантелеймоном Бумбурасом

Нещодавно, Голова Одеської регіональної організації НСЖУ Юрій Работін, провів зустріч із видатним громадським діячем, Пантелеймоном Бумбурасом, щоб обговорити актуальні питання, що стосуються життя в Одесі та в Україні в цілому в умовах війни. Зустріч відбулася в атмосфері серйозності, але й оптимізму, оскільки обидва чоловіки розуміють важливість ролі журналістів у формуванні суспільної свідомості та підготовці до майбутнього. Наша довідка: Пантелеймон Бумбурас - ім'я, яке відоме не лише в бізнес-середовищі, але й серед тих, хто цінує віру та благодійність. Голова Благодійного Фонду Бумбураса, Президент будівельної компанії «Гефест» та Почесний Консул Греції в місті Херсон, він став одним із найвидатніших фігур не лише у грецькому співтоваристві, але й українському суспільстві. Засновник компанії «Гефест» Пантелеймон Васильович Бумбурас чітко оцінив потреби нашого регіону в житлі та інфраструктурі, а також брак будівельних компаній, що послужило поштовхом до початку діяльності «Гефесту». Його професіоналізм, відданість справі та повага до суспільства стали основою для формування унікальної культури компанії. Сьогодні «Гефест» – це синонім якості та стабільності. Співробітники фірми не просто будують, вони втілюють у життя мрії клієнтів. Торгові та офісні центри, житлові комплекси, лікарні, ресторани та навчальні заклади, зведені «Гефестом», прикрашають не лише вулиці Одеси, а й інших міст України, включаючи столицю – Київ. Останнім досягненням в ряду почестей Пантелеймона Бумбураса став титул Архонта, присвоєний йому Вселенським Патріархом Варфоломієм І у Константинополі. Ця висока нагорода відзначає видатну службу церкві та суспільству, його безперечного внеску в добрі справи.

Юрій Работін, розпочавши розмову, відзначив значення та внесок журналістів в сучасну ситуацію в Україні.

«Журналісти - це не лише ті, хто розповідає про те, що відбувається, але й активні учасники важливих суспільних діалогів, вони формують громадянську свідомість, відстоюючи правду та принципи демократії», - підкреслив він.

Одним з ключових моментів обговорення став вклад журналістів у підвалини майбутньої перемоги. Пантелеймон Бумбурас підкреслив, що у війні інформація - це зброя, і важливою задачею для журналістів є не лише повідомлення про події, але й аналіз та контекстуалізація.

«Ми маємо відстоювати правду, розкривати маніпуляції та дезінформацію, надаючи громадянам можливість усвідомлювати справжню картину подій», - зазначив він.

Учасники розмови погодилися, що журналісти мають особливу відповідальність перед суспільством, особливо в умовах війни. Вони зазначили, що правдива та об'єктивна інформація є ключовим елементом у формуванні національного образу та сприяє єдності нації в нелегкий час.

Також Юрій Работін розповів про роботу оргкомітету Двадцять п’ятого ювілейного загальнонаціонального конкурсу «Українська мова - мова єднання», який він очолює, розповів про завершення першого відбіркового туру, про нових учасників знаного форуму. На що Пантелеймон Бумбурас відповів що сам дуже ретельно вивчає українську мову і дуже сподівається, що найближчому майбутньому зможе вільно на ній розмовляти. Далі пан Пантелеймон розповів про те, що його меценатство не має меж. Від будівництва Грецького парку в Одесі до фінансування програми "Молоді лідери" від Школи ім. Кеннеді при Гарвардському університеті - це лише деякі з проектів, які він підтримує. Його внесок у вивчення новогрецької мови в українських навчальних закладах свідчить про його бажання підтримати культурний обмін між країнами.

Але його вплив не обмежується лише меценатством. Починаючи з початку військових дій в Україні в 2014 році, Пантелеймон Бумбурас активно надає гуманітарну допомогу українській армії та постраждалому цивільному населенню. Його рішуча відданість залишатися в Одесі та підтримувати місто під час цих важких часів є прикладом його сильної зв'язаності з Україною та її людьми.

Юрій Работін підтвердив, що в Одесі та Україні знають, про життєвий шлях Пантелеймона Бумбураса, який став прикладом віри, благодійності та служіння. Його невтомна праця на користь суспільства та Церкви залишає невиразні сліди в історії та серцях тих, кому він допомагає.

Завершуючи розмову, обидва чоловіки підкреслили важливість співпраці між журналістами та громадськими діячами в боротьбі за мир та стабільність.