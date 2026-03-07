Доля украинских беженцев, который не планируют возвращаться домой, выросла до 36% с 9% в ноябре 2022 года. Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии.

Согласно этим данным, процент тех, кто планирует вернуться, также стремительно сокращается: в первый год войны вернуться планировали 74%, тогда как сейчас — всего 43%.

Ещё около 20% не смогли определиться. Всего за пределами страны остаются около 5,6 млн украинцев, большинство из которых находятся в странах Европы.

Эксперты отмечают, что на настроения влияет затяжная война, экономическая неопределенность и опасения за безопасность. Многие беженцы сомневаются в перспективах быстрого восстановления экономики и стабильной политической ситуации в стране, поэтому после нескольких лет жизни в Евросоюзе предпочитают строить будущее там, где есть более предсказуемые условия и работа.





Источник