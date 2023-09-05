За рубежом по разным сценариям могут остаться от 1,3 млн до 3,3 млн украинцев. Это на 0,4-0,6 млн лиц больше, чем прогнозировалось по состоянию на декабрь 2022 года. Об этом говорится в финальном отчете Центра экономической стратегии "Беженцы из Украины: намерения вернуться, влияние на украинскую экономику и рекомендации относительно государственной политики", пишет LIGA ZAKON.

По расчетами ЦЭС, по состоянию на конец июня 2023 года за рубежом из-за войны находится 5,6-6,7 млн украинцев, что на 0,3-0,5 млн больше, чем по оценкам, представленным в промежуточном отчете этой записки (по состоянию на конец 2022 года их количество составляло 5,3-6,2 млн лиц). Это стало следствием ударов по энергосистеме Украины зимой 2022-23 годов, усиление ракетных атак в мае на города Украины, а также подрыв Каховской ГЭС в начале июня 2023 года.

Подавляющее большинство беженцев - это женщины (наибольшей является часть женщин в возрасте 35-49 лет - 18%) и дети.

Согласно данным Европейской службы статистики, по состоянию на май 2023 года, наибольшая часть украинских беженцев находится в Германии (27%) и Польше (24%). Значительная часть украинских беженцев потеряла большую часть своих доходов после начала полномасштабного вторжения.

В отчете также были рассмотрены перспективы возвращения украинцев из-за границы.

Проанализировав международный опыт, аналитики определили, что ключевыми факторами в возвращении беженцев домой по завершению конфликта есть безопасность; наличие жилья, куда можно вернуться; возможность зарабатывать на жизнь; сравнение общих условий жизни дома и в стране их пребывания.

Согласно опросу Info Sapiens по заказу ЦЭС, подавляющее количество украинцев (63%), которые сейчас находятся за рубежом, планируют вернуться в Украину. Однако, по мнению ЦЭС, нет уверенности, что все они вернутся. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше украинцев адаптируются к жизни за рубежом. Кроме этого, 6,8% украинцев считают, что перспективы для их детей являются лучшими за рубежом.

Также люди, выехавшие из зоны боевых действий, могут не иметь куда возвращаться. Следовательно их возвращение будет зависеть от того, как быстро будут отстраивать их регионы или же будут ли оказывать им поддержку для переезда в другие регионы Украины.

Кроме того, важным фактором аналитики считают текущий статус занятости украинских беженцев. Менее склонными к возвращению являются студенты иностранных учебных заведений (на 68% менее склонны, чем респонденты, которые не являются студентами) и люди, которые не работают, но активно ищут работу (на 45%, чем те, которые не работают и не ищут).

Это может быть связано с адаптацией к жизни страны пребывания и перспективами в будущем. К тому же, значимым оказалось влияние дохода: люди с высоким доходом до войны более склонны к возвращению, тогда как те, которые имеют высокий уровень дохода сейчас - менее склонны.

С помощью кластерного анализа ЦЭС выделил четыре группы беженцев. Первая группа (25% от всех беженцев) - это классические беженцы: преимущественно женщины среднего возраста с детьми, которые выехали в Польшу. Они не являются очень адаптированными к жизни за рубежом, поскольку 41% украинцев из этой группы никогда раньше не были за рубежом. Основной причиной их выезда за границу были опасения за собственную безопасность.

Вторая группа (29% от всех беженцев) - это квазитрудовые мигранты, которые выехали за границу не только из-за войны, но и для работы. Они являются наиболее адаптированными к жизни за рубежом, поскольку 25% людей этой группы уже имели опыт работы за рубежом. Также, для этой группы внешние факторы - как боевые действия, так и политика украинского государства - менее всего будут влиять на их решение относительно возвращения в Украину.

Третья группа (29% от всех беженцев) - это профессионалы, лица, которые преимущественно работают по специальности и меньше готовы работать не по ней. Также, до войны они часто имели собственный бизнес. Эта группа является более лояльной к Украине и чаще, чем другие, планирует вернуться в Украину.

Четвертая группа (16% от всех беженцев) - это люди из зоны боевых действий, украинцы, которые больше всего пострадали от войны. Люди из этого сегмента наиболее готовы предпринимать шаги для адаптации за рубежом. В то же время они также выражают наибольшую готовность к возвращению в другой регион Украины, если вернуться в родной будет невозможно. Их решение относительно возвращения будет зависеть от созданных условий для этого.

По расчетами аналитиков, по разным сценариям за рубежом могут остаться от 1,3 млн до 3,3 млн украинцев. Это на 0,4-0,6 млн лиц больше, чем они рассчитывали по состоянию на декабрь 2022 года. Такое изменение является следствием большей продолжительности военных действий и дальнейшей адаптации беженцев к жизни за рубежом. Невозвращение украинцев будет иметь существенное влияние на украинскую экономику, которая может потерять от 2,7% до 6,9% своего ВВП ежегодно.