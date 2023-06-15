Российское вторжение в Украину привело к самому большому годовому увеличению числа людей, вынужденно перемещенных в результате преследований, конфликтов, насилия и нарушений прав человека за последние десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет агентства ООН по делам беженцев.

В 2022 году число перемещенных лиц выросло на 21% и на конец года составило, по оценкам, 108,4 млн человек. В мае 2023 года это число, вероятно, увеличилось до более чем 110 млн человек, при этом продолжающееся вторжение России и война в Судане являются основными факторами роста.

В 2022 году число перемещенных лиц выросло на 21% и на конец года составило, по оценкам, 108,4 млн человек. В мае 2023 года это число, вероятно, увеличилось до более чем 110 млн человек, при этом продолжающееся вторжение России и война в Судане являются основными факторами роста.

"Эти цифры показывают нам, что некоторые люди слишком быстро бросаются в конфликт и слишком медленно находят решения. Следствием этого являются опустошение, перемещение и страдания для каждого из миллионов людей, насильственно изгнанных из своих домов", - сказал Филиппо Гранди, верховный комиссар ООН по делам беженцев.

Общее число беженцев во всем мире выросло к концу 2022 года на рекордные 35%, или 8,9 млн человек, и достигло 34,6 млн человек, говорится в отчете. Увеличение было в основном связано с выходцами из Украины и пересмотренными оценками числа афганцев в Иране и Пакистане.

Беженцы из Украины

По данным УВКБ ООН, в первые дни войны в Украине "более 200 тысяч беженцев ежедневно искали безопасности за границей, первоначально в странах, соседних с Украиной".

В конце 2022 года "11,6 млн украинцев оставались перемещенными лицами, в том числе 5,9 млн внутри своей страны и 5,7 млн бежали в соседние страны", что создало самый быстрый кризис перемещения и один из крупнейших со времен Второй мировой войны, говорится в докладе.

"Доклад представляет собой обвинительный акт в отношении состояния нашего мира, который кажется все более опасным и непредсказуемым", - сказал Мэтью Солтмарш, глава отдела новостей и средств массовой информации УВКБ ООН.

В то время как вторжение в Украину привело к крупнейшему кризису вынужденного перемещения с точки зрения масштабов и скорости в 2022 году, конфликты и отсутствие безопасности в других частях мира с тех пор также продолжаются или возобновляются, говорится в докладе.