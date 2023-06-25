Поток выезжающих из Украины на неделе с 17 по 23 июня превысил поток въезжающих на 36 тыс. человек, тогда как неделей ранее — на 64 тыс., свидетельствуют данные Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Согласно им, поток на выезд из Украины чуть снизился — с 332 тыс. на прошлой неделе до 326 тыс. чел. на этой, тогда как поток на въезд вырос с 268 тыс. до 290 тыс. чел.

Число пересекших западную границу Украины транспортных средств, по данным ведомства, в 25-ю неделю года увеличилось со 133 тыс. до 136 тыс., тогда как оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами чуть уменьшилось — с 479 до 471.

Пограничная служба Польши за последние семь дней также зафиксировала снижение чистого оттока из Украины до 15,2 тыс. человек с 44,2 тыс. неделей ранее.

По данным польского ведомства, число въехавших за неделю из Украины в Польшу снизилось с 213,3 тыс. чел. до 206,2 тыс. чел., тогда как обратный поток из Польши в Украину вырос со 169,1 тыс. чел. до 191,0 тыс. чел.

В целом с начала войны к 23 июня 2023 года в Польшу из Украины прибыло 12,93 млн чел., тогда как в обратном направлении проследовало 11,07 млн чел.

Как сообщалось, с 10 мая 2022 года отток беженцев из Украины сменился притоком, который длился до 23 сентября и составил 409 тыс. чел.

Однако с конца сентября, возможно, под влиянием новостей о мобилизации в России и “псевдореферендумах” на оккупированных территориях, а затем массированных обстрелов энергетической инфраструктуры, фиксировался чистый отток. Он временно прекратился во второй половине декабря — начале января на период праздников, однако со второй недели января снова возобновился и суммарно с конца сентября к годовщине полномасштабной войны достиг 223 тыс. чел.

С того времени и по сегодня из Украины выехало еще на 20 тыс. человек больше, чем въехало. В то же время чистый отток в 125 тыс. за последние три недели может быть связан с завершением учебного года и началом сезона отпусков, который ряд граждан Украины решили провести за рубежом.

Как отметил в начале марта замминистра экономики Сергей Соболев, возвращение каждых 100 тыс. украинцев домой дает прирост ВВП в 0,5%.

Согласно данным УВКБ ООН, число украинских беженцев в Европе на 19 июня оценивалось в 5,96 млн, а в целом в мире — в 6,30 млн, что на 0,02 млн больше, чем неделей ранее.

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