Между президентом США Дональдом Трампом и комментатором Такером Карлсоном, который еще недавно считался одним из самых заметных медийных союзников Белого дома, пробежала кошка.

Причиной стал удар США по Ирану. Конфликт вышел на публику по причине того, что Карлсон атаковал саму логику участия США в кампании в интересах Израиля, а Трамп ответил ему не по существу спора, почему-то вспомнив про Make America Great Again (MAGA).

Спусковым крючком стали удары США по Ирану, о начале которых Трамп объявил 28 февраля 2026 года, назвав действия Вашингтона “крупными боевыми операциями” и описывая их как масштабную военную кампанию, не войну.

На этом фоне 56-летний Карлсон в разговоре с главным вашингтонским корреспондентом ABC Джонатаном Карлом дал формулировку, которая моментально разошлась по американским медиа: он назвал атаку на Иран “абсолютно отвратительной и злой”. Карлсон только что вернулся из Израиля.

Такер добавил еще одну реплику, важную именно для внутренней политики - по его словам, это перетасует колоду самым глубоким образом, имея в виду последствия для коалиции вокруг Трампа.

Дальше Карлсон расширил тезис до прямого обвинения, что США воюют не за свои интересы. В выпуске своего проекта, который цитируют американские медиа, он заявил:

“Это произошло потому, что Израиль хотел, чтобы это произошло. Это война Израиля. Это не война США [...] Трудно говорить это, но решение здесь приняли не США. Его принял Биньямин Нетаньяху”, - сказал Карлсон в подкасте, имея в виду премьер-министра Израиля

Он считает, что боевые действия не связаны ни с национальной безопасностью США, ни с экономическими интересами страны, ни с угрозой создания оружия массового поражения:

"Эта война ведется исключительно потому, что Израиль хотел, чтобы она велась", - сказал Карлсон. Он также добавил, что "никто не хочет, чтобы эта война велась" и что она "задумана для того, чтобы навредить Соединенным Штатам". Ни больше, ни меньше

Трамп в ответ заявил, что Карлсон больше не часть движения MAGA. В интервью ABC президент США сказал, что журналист

"сбился с пути" и "недостаточно умен, чтобы это понять"

По сути, Карлсон поставил под сомнение главный политический капитал Трампа внутри MAGA - обещание America first, то есть приоритета американских интересов. Вот почему Трамп ответил именно так, как ответил

Ответ Трампа прозвучал 5 марта 2026 года через того же Джонатана Карла:

“Такер сбился с пути. Я давно это понял, и он не MAGA. MAGA спасает нашу страну. MAGA делает нашу страну снова великой. MAGA - это America first, а Такер - ничто из этого. И Такер на самом деле недостаточно умен, чтобы это понять”, - заявил Трамп.

Трамп обозначил границу допустимой критики не как спор о войне, а как вопрос принадлежности к движению - и тем самым сделал конфликт показательным для всей медийной экосистемы вокруг него.

Одновременно Трамп демонстрировал, что не считает выпад Карлсона угрозой для собственной базы. Проблема в том, что Такер это только вершина айсберга, есть и другие. Белому дому пришлось форменным образом отбиваться от упреков своих же союзников в отходе от лозунга America first. Сам факт таких разногласий заметен именно потому, что обычно консервативные медиа-союзники Трампа “поют ему дифирамбы”, а теперь часть из них осмелилась спорить (!) с ним по главной теме первых дней войны.

Этот конфликт возник не на пустом месте. Ещё в июне 2025 года, когда администрация проводила операцию против Ирана и заявляла об уничтожении его ядерной инфраструктуры, внутри MAGA уже вспыхивали споры о цене и целях силового давления.

Тогда же Трамп издевательски атаковал опять же Карлсона за его мнение по Ирану, используя формулировку про “чудаковатого Такера Карлсона” и настаивая, что Иран не должен получить ядерное оружие. Такер этого не понимает.

Критикуя – предлагай.

источник