В отношении России Швейцария придерживается санкционной политики ЕС и регулярно вводит новые санкции, идентичные пакетам, принятым накануне Евросоюзом.

При этом гораздо меньше афишируется тот факт, что торговые ограничения со стороны Швейцарии действуют и в отношении Украины.

Более того, швейцарское правительство не хочет, чтобы торговые санкции против Украины утратили силу, и поэтому планирует изменить их правовой режим. А именно – заменить их регулирование из формата чрезвычайного законодательства на федеральный закон.

Этот закон должен стать тестом для политиков Швейцарии, а также для общества.

После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины Европейский Союз ввел санкции против страны-агрессора.

К большинству этих мер присоединилась и Швейцария.

Санкции против России касаются не только военной техники (танков, боеприпасов или боевых самолетов), но и широчайшего спектра товаров и услуг.

Цель санкций ЕС – не допустить поставки таких товаров в Россию и тем самым заставить ее прекратить агрессивную войну против Украины.

Однако дополнительно, хотя и в ограниченном объеме, Швейцария распространяет их действие и на Украину.

В правительстве подчеркивают: Швейцария просто не имеет другого выбора из-за нейтралитета, который предусматривает применение правового принципа "равного отношения".

Профессор государственного и международного права Бернского университета Йорг Кюнцли считает, что Швейцария не может оставаться нейтральной в случае, когда одна из сторон ведет явную агрессивную войну – запрет применения силы закреплен в Уставе ООН.

А это означало бы, что хотя Украина не получала бы из Швейцарии военную технику, она могла бы получать другие товары, в том числе необходимые для обороны.

Существует еще одно явное неравенство в подходе Швейцарии.

Если санкции в отношении России вводятся на основе четкой законодательной базы – Закона об эмбарго, то для санкций против Украины такой законодательной основы не существует.

В этом случае Федеральный совет использует предусмотренные конституцией полномочия по введению мер в порядке чрезвычайного права и вместе с каждым пакетом санкций ЕС издает соответствующее правительственное постановление.

Однако здесь есть один нюанс: швейцарское законодательство ограничивает срок действия режима чрезвычайного права четырьмя годами.

Именно поэтому Федеральный совет намерен перевести торговые санкции против Украины, введенные в порядке чрезвычайного права, в форму федерального закона.

Соответствующий законопроект сейчас находится на стадии общественного обсуждения и межведомственного согласования. И только после этого будет представлен парламенту.

Законопроект явно не ждет беспроблемное принятие. Например, депутат Мауро Туена считает, что односторонний подход к введению санкций невозможен из-за нейтралитета страны. А депутат Франциска Рот подчеркивает, что нельзя ставить на одну доску жертву и агрессора.

Между тем все больше звучит мнений, что Швейцария не обязана принимать такой закон.

А главное, согласно последним опросам, население Швейцарии в целом готово поддерживать Украину, причем не только в гуманитарной, но и в военной сфере.

