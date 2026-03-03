Катар остановил производство сжиженного природного газа после того, как два дрона Ирана ударили по энергетическим объектам государственной QatarEnergy.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Правительство Катара сообщило, что энергетический объект QatarEnergy атаковали два иранских дрона, а власти оценивают масштабы повреждений. Производство сжиженного газа в стране эквивалентно примерно 20% мирового предложения.

Страна Персидского залива является вторым в мире экспортером сжиженного газа после США и играет важную роль в балансировании потребностей азиатского и европейского рынков. На азиатских клиентов приходится 82% клиентской базы государственной QatarEnergy.

Волна атак на Ближнем Востоке продолжалась третий день и также привела к остановке большинства добычи нефти в Иракском Курдистане и закрытию нескольких крупных израильских газовых месторождений, что ограничило экспорт в Египет.

Кроме того, Саудовская Аравия остановила крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод после удара дрона, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Нефтеперерабатывающий завод Ras Tanura государственной Saudi Aramco мощностью 550 тысяч баррелей в сутки, который остановили в качестве меры предосторожности, является частью энергетического комплекса на побережье залива в королевстве и одновременно критически важным экспортным терминалом для саудовской сырой нефти.

Цены на нефть взлетали внутридневно на 13% - выше 82 долларов за баррель, до самого высокого уровня с января 2025 года, поскольку конфликт почти остановил судоходство в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Напомним:

Утром 28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану и ливанской "Хезболле".

После этого Иран атаковал Бахрейн и Арабские эмираты, а также блокировал главную артерию поставок ближневосточной нефти - Ормузский пролив.

В понедельник 2 марта на открытии торгов цена на нефть марки Brent подскочила на 13% до уровня более 82 долларов за баррель, и нефтяные рынки готовятся к длительной волатильности и постоянным перебоям в работе Ормузского пролива.

Нефтеперерабатывающий завод в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии перестал работать после иранской дроновой атаки.

В порту Бахрейна атакован танкер Stena Imperative под флагом США: на борту вспыхнул пожар, но члены экипажа не пострадали.

Источник