Доходы работников частного сектора выросли, а бюджетников, за исключением военных, - упали. Как изменилась структура экономики за годы большой войны?

24 февраля 2026 года Украина вошла в пятый год большой войны с другой социальной географией. Война перекроила и линию границы, и линию доходов. Изменила то, как люди зарабатывают, тратят и планируют жизнь.

Если убрать инфляционный "шум" (за четыре года цены в среднем выросли в 1,6 раза), то у большинства граждан доходы выросли. Однако этот выигрыш распределился неравномерно, а его источники имеют военную природу.

Доходы части людей подняли государственные расходы на оборону, дефицит кадров и изменение структуры бизнеса. Тем временем другая часть страны сокращала потребление. Именно эта асимметрия стала главной социальной чертой четырех лет войны.

Реальный рост доходов, подтвержденный статистикой, коснулся 5 млн человек. На первый взгляд, это большая прослойка населения, которая могла поддержать спрос и малый бизнес. Однако параллельно существуют граждане, реальная покупательная способность которых сократилась. Таких около 12 млн. По 14 млн человек с подконтрольной территории не удалось найти достоверных источников информации.

Когда проигравших больше, чем тех, чьи доходы выросли, экономика получает нервный и неравномерный спрос: где-то - очереди в кафе, а где-то - пустые рынки.

Как за четыре года изменились реальные доходы

Международные оценки дают похожую картину. По подсчетам Всемирного банка, " коэффициент Джини" для Украины, которым измеряют показатель неравенства доходов населения (0 - полное равенство, 1 - абсолютное неравенство, когда весь доход сосредоточен у одного человека), вырос с 0,25 до войны до 0,5 в 2025 году. То есть разрыв между самыми бедными и самыми богатыми за годы большой войны удвоился.

Похожий сигнал дает дашборд Monobank. Так, доля расходов на продукты неожиданно снизилась с 33,8% в 2021 году до 28,6% в 2025-м, а доли кафе и развлечений в расходах выросли на два процентных пункта. Это может отражать поведение более обеспеченных держателей карт и усиливает тезис о росте неравенства.

Наибольший прирост дохода война принесла военным. В реальном измерении доход этой группы граждан вырос на 174% вследствие сознательного бюджетного приоритета государства. Вместе с этим выросла и их численность, поэтому "военные" деньги стали одним из главных моторов локального потребления в тылу.

Далее по приросту доходов расположились представители гражданской (преимущественно частной) экономики с умеренным реальным плюсом. В ІТ, телекоме, торговле, перерабатывающей промышленности, строительстве, финансах и части сервисов доходы выросли, потому что бизнес конкурировал за работников в условиях дефицита людей.

Часть прироста дали бюджетные решения, часть - оборонная логистика, часть - миграция рабочей силы между регионами. В целом можно констатировать, что частный сектор адаптировался к новым условиям жизни и работы во время войны.

В бюджетной сфере все иначе. В образовании, медицине, культуре и спорте реальные доходы упали. В этих сегментах номинальный рост зарплат не успевал за ценами.

Это важно не только для статистики, но и для качества человеческого капитала. Когда базовые общественные услуги проигрывают инфляции, страна накапливает кадровый риск.

Упали доходы и у пенсионеров - лиц с небольшой финансовой подушкой, особенно 10% тех, кто получает минимальную пенсию. Война подсветила старую проблему: наименее гибкие доходы первыми проигрывают инфляции.

Отдельная история - у предпринимателей. Количество активных ФОПов выросло, как и их номинальные доходы: до 46 тыс. грн против 29 тыс. грн в 2021 году. Однако после поправки на инфляцию реальная динамика сегмента почти нулевая.

Война изменила не только доходы, но и структуру экономики. Не считая гигантской группы неактивных и неформально занятых (14 млн), численность работников в гражданских отраслях сократилась. Бизнес начал работать меньшими командами.

Часть производств потеряла людей из-за мобилизации и миграции, часть - рынки сбыта или безопасную логистику. Возникла новая структура: меньше людей, дороже труд, выше зависимость от госрасходов и военного цикла.

Как изменился численный состав групп

Методология

Суммы скорректированы на инфляцию. Доходы 2021 года переведены в цены конца 2025 года по накопленному индексу потребительских цен и сравнивались декабрь к декабрю. За четыре года цены выросли в 1,6 раза. "Реальное изменение дохода" в этом тексте - не номинальный плюс в гривне, а изменение средней покупательной способности.

Информация взята из открытых государственных и публичных источников. Зарплаты и занятость по секторам - данные Госстата, распределение пенсий - данные Пенсионного фонда, зарегистрированная безработица - данные Госслужбы занятости, стипендии студентов - данные из профильных официальных решений, число активных ФОПов - данные Opendatabot.

Из-за отсутствия полных данных по военным использована экспертная оценка. Там, где государство не дает сравниваемых показателей, применены предположения. Больше всего это касается большой группы "другие" (неформально занятые и неактивные граждане), которая была подсчитана как остаток населения после всех известных категорий.

