Что за четыре года подорожало больше всего и почему инфляция кажется больше, чем говорит официальная статистика?

Национальный банк пока не может обуздать инфляцию. С начала года цены выросли на 5,6%, а за четыре года - уже на 57,2%. Однако этот средний показатель скрывает за собой значительные колебания.

В начале большой войны больше всего выросли тарифы на транспортные услуги, но речь идет не о проезде в общественном транспорте. В 2022 году "Укрзализныця" повысила тарифы на грузовые перевозки сразу на 70% (в 2025 году дискутируется еще одно повышение - на 37%), и последствия этого решения проявились в следующие несколько лет.

Оккупация россиянами юга страны, особенно Херсонщины, привела к потере доступа к значительной части урожая овощей и фруктов. Эффект от этого проявился чуть позже: в 2023 году цены на продукты питания выросли прежде всего из-за дефицита тех же овощей и фруктов, и снова стремительно поднялись в начале 2025-го.

Дані: Держстат, показник інфляції до попереднього місяця. Дані представлено в кумулятивному вигляді.

Сейчас продукты питания - №1 по росту цен: плюс 74% за последние четыре года.

Однако в этом среднем также скрыто большое колебание, что по-разному отражается на домохозяйствах в зависимости от их пищевых привычек. Например, овощи и фрукты подорожали в 2,5-2,8 раза, тогда как меньше всего - на 25% - выросла цена на сахар (по сравнению с декабрем 2021 года).

Это одна из причин, почему украинцы чувствуют инфляцию значительно сильнее, чем это показывает официальная статистика. Проблема в методологии расчета: по официальной потребительской корзине питание и напитки составляют лишь 39,9% расходов. В реальности эти пропорции совсем другие.

В среднем по стране доля расходов на еду перед большой войной составляла около 47-49% (например, 47,1% в 2021 году по данным Госстата).

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Официальное выборочное обследование условий жизни домохозяйств Госстатом показывало, что бедные семьи тратят значительно большую долю своего бюджета на базовые потребности, особенно на питание. Так, к 2022 году, домохозяйства низшего дециля (с наименьшими доходами) направляли около 53-57% совокупных расходов на продукты питания, тогда как верхний дециль (самые богатые) - 34-38%.

В целом же структура потребительских расходов в Украине выглядела следующим образом: около половины - продукты питания, треть - непродовольственные товары и услуги (одежда, транспорт, связь и т.д.), и остальные - жилье/коммуналка и другие обязательные платежи. На образование, развлечения, отдых приходились считанные проценты.

Таким образом реальная инфляция значительно выше для большей части населения. Чтобы посчитать адаптированный индекс цен для домохозяйств со "своей" потребительской корзиной, надо применить веса расходов, отличные от официальных. При таких расчетах реальная инфляция, например, для более бедной части населения за четыре года может достигать 70%.

Разница еще ощутимее, если учесть, что это происходит в дополнение к расхождению в росте доходов.

По данным мониторинга условий жизни в Украине от Всемирного банка, после 2022 года доходы беднейших домохозяйств (нижние 20%, Q1) упали с примерно 5 тыс. грн в месяц (в ценах 2024 года) до около 3 тыс. грн в 2023 году и остаются на этом уровне в 2024-м.

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В то же время доходы самых богатых 20% населения (Q5) выросли с примерно 18 тыс. грн в 2022 году до 28-30 тыс. грн в 2023-2024 годах, то есть почти в 1,6 раза. Доходы средних групп (Q2-Q4) сначала тоже существенно снизились в 2023 году - примерно на 20-30%, и лишь частично восстановились в 2024 году, но не вернулись к довоенному уровню.

Таким образом, большая война не просто повысила общий уровень бедности, но и резко усилила неравенство: доходы бедных домохозяйств сокращаются, тогда как богатые становятся еще богаче.

Экономическая теория гласит: больше всего от роста цен страдают люди с самыми низкими заработками. Доказать ее просто: те, кто имеет низкие доходы, должны тратить большую часть своих заработков на еду и жилье, поэтому, когда цены на эти товары и услуги растут, у них остается меньше на все остальное. Богатые и средний класс, наоборот, лучше защищены.

Эта закономерность наблюдается на протяжении многих десятилетий во многих странах. Именно это сейчас доказывают украинцы на своем жизненном опыте.

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