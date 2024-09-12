 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 18:00

Річна інфляція в Україні зросла до 7,5% - Держстат

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

 

Потребительские цены в Украине в августе 2024 года выросли на 0,6% после падения до нуля в июле с 2,2% в июне. 

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В годовом измерении инфляция по итогам августа 2024 года выросла до 7,5%.

На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 7,1% и 5,2%) подорожали яйца и овощи. 

Напомним:

Инфляция на потребительском рынке в Украине в течение июля 2024 года упала до 0%. 




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 