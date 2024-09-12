Потребительские цены в Украине в августе 2024 года выросли на 0,6% после падения до нуля в июле с 2,2% в июне.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В годовом измерении инфляция по итогам августа 2024 года выросла до 7,5%.

На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 7,1% и 5,2%) подорожали яйца и овощи.

Напомним:

Инфляция на потребительском рынке в Украине в течение июля 2024 года упала до 0%.