Миллионы украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц ждет неопределенное будущее, в то время как Украина вступает в третий год войны с Россией, а борьба Украины за выживание может перерасти в затяжной кризис.

К такому выводу пришли авторы нового исследования, проведенного Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает «Голос Америки».

«После двух лет полномасштабной войны в Украине, на фоне масштабных разрушений и ракетных атак по всей стране, будущее миллионов людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, по-прежнему окутано неопределенностью», - заявил региональный директор УВКБ по Европе Филипп Леклерк.

Выступая из Афин, Леклерк заявил журналистам в Женеве, что предварительные результаты исследования показывают, что большинство опрошенных хотят однажды вернуться домой.

При этом он отметил, что доля таких людей уменьшилась, «поскольку все больше людей выражают неуверенность в связи с продолжающейся войной».

Исследование УВКБ основано на интервью, проведенных в январе-феврале этого года примерно с 9900 украинскими беженцами, внутренне перемещенными лицами и возвращенцами внутри страны и за ее пределами.

«Опрошенные перемещенные лица назвали отсутствие безопасности в Украине главным фактором, препятствующим их возвращению, а также упомянули другие проблемы, такие как отсутствие экономических возможностей и жилья», – заявил Леклерк.