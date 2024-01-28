Агентство ООН по делам беженцев предупреждает о замедлении предоставления помощи Украине в 2024 году. Об этом заявил глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью Немецкому агентству прессы, передает zeit.de.

“Почти через два года после начала российской захватнической войны агентство ООН по делам беженцев классифицирует гуманитарную ситуацию в Украине как очень серьезную и предупреждает о замедлении оказания помощи”, — пишет издание.

По словам Гранди, в 2022 и 2023 годах работа УВКБ ООН и других организаций по оказанию помощи была хорошо профинансирована.

Но в этом году сокращения были неизбежными.

“Война в Украине потеряла международное внимание, а война в секторе Газа доминирует в заголовках газет. А три основных донора — Германия, США и ЕС — размер помощи Украине еще не определяли”, — говорится в публикации.

По словам Гранди, по оценкам Организации Объединенных Наций, в Украине насчитывается 3,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, а в других странах — еще 6,3 миллиона беженцев.

“Десять миллионов человек не живут в своих домах”, — сказал Верховный комиссар.

Среди них — 1,3 миллиона украинцев в России. Такую цифру сообщает Москва. В то же время доступ УВКБ ООН к этим людям “очень ограничен”.





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