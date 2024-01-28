Агентство ООН по делам беженцев предупреждает о замедлении предоставления помощи Украине в 2024 году. Об этом заявил глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью Немецкому агентству прессы, передает zeit.de.
По словам Гранди, в 2022 и 2023 годах работа УВКБ ООН и других организаций по оказанию помощи была хорошо профинансирована.
Но в этом году сокращения были неизбежными.
По словам Гранди, по оценкам Организации Объединенных Наций, в Украине насчитывается 3,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, а в других странах — еще 6,3 миллиона беженцев.
Среди них — 1,3 миллиона украинцев в России. Такую цифру сообщает Москва. В то же время доступ УВКБ ООН к этим людям “очень ограничен”.