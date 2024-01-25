Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что он обеспокоен тем, что война в Украине забыта многими в то время, как Украина приближается к двухгодовой отметке с начала полномасштабного вторжения России.

Как пишет Голос Америки, в интервью агентству Associated Press (AP) после завершения недельного визита в Украину, Филиппо Гранди подчеркнул, что важно напомнить международному сообществу о том, что украинцы все еще живут в условиях жестокой войны, несмотря на другие глобальные кризисы, занимающие центральное место.

По словам Гранди, российское вторжение в Украину продолжает приносить разрушения гражданскому населению: обстрелами разрушены жилые дома, пострадали медицинские центры, многие объекты не функционируют.

«Я думаю, что большая разница между прошлым и нынешним годом заключается в том, что в этом году это уже не новость в мире, – сказал Гранди в интервью. – Наблюдается тенденция к привыканию к украинским страданиям».

По последним данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), число украинцев, перемещенных в результате войны, составляет 10 миллионов человек: 3,7 миллиона считаются внутренне перемещенными лицами, а еще 6,3 миллиона – беженцами.

УВКБ ООН призвало выделить на помощь Украине в этом году 4,2 миллиарда долларов – чуть меньше, чем в прошлом.

«Мы сделали такой выбор, потому что осознаем, что в мире так много кризисов, и поэтому мы сосредоточились на приоритетных потребностях», –пояснил Верховный комиссар ООН по делам беженцев.

Он также заявил, что обеспокоен тем, что обсуждение вопроса о гуманитарной помощи Украине в настоящее время затянулось из-за политических разногласий.

Гранди напомнил, что «гуманитарная помощь не должна быть заложницей политики» и призвал Соединенные Штаты и Европейский союз принять пакеты помощи Украине.