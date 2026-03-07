В 2025-м году - в начале 2026 года Территориальные центры комплектования (ТЦК) закупили нагрудных видеорегистраторов (бодикамер) на общую сумму 3,26 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные электронной системы публичных закупок Prozorro.

В общем ТЦК было приобретено 799 бодикамер. Больше всего потратил Запорожский областной ТЦК - 1,64 млн грн. Во время двух закупок его работники приобрели 225 нагрудных видеорегистраторов по цене 6,49 тыс. грн (в октябре) и 5,55 тыс. грн (в декабре) за единицу.

Больше всего устройств приобрели в Николаевском областном ТЦК - 459 единиц на которые потратили 957 тыс. грн. В августе прошлого года они осуществляли закупку по цене 2,06 тыс. грн за бодикамеру, а в октябре - за 1,95 тыс. грн.

Две закупки осуществил Харьковский областной ТЦК - приобретено 114 устройств на общую сумму 617 тыс. грн. На одном тендере Донецкий областной ТЦК приобрел 4 бодикамеры потратив 41,8 тыс. грн.

Информация о закупках нагрудных видеорегистраторов другими областными ТЦК в электронной системе публичных закупок Prozorro отсутствует.

Напомним:

В августе 2025 года, тогда еще министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября все работники ТЦК обязаны носить бодикамеры и фиксировать на видео вручение повесток или проверку документов.

И заявление чиновника прозвучало после жалоб граждан на незаконное задержание мужчин, предположительно работниками ТЦК.

В Сухопутных войсках сообщили, что по состоянию на 2 марта 2026 года ТЦК и СП использовали более 3,7 тыс. нагрудных камер.

Источник