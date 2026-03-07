На Фонтанской дороге, 4 – между 4-й и 5-й станциями Большого Фонтана, в обоих направлениях движения перед пешеходными переходами установили резиновые дорожные холмы, так называемые «берлинские подушки».

По информации КУ «СМЭП», такие элементы заставляют водителей снижать скорость перед пешеходными переходами.

В мэрии отмечают, что работы по улучшению безопасности на дорогах города будут продолжаться и на других проблемных участках.





Источник