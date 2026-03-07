 
Информация к новости
0
Сьогодні, 10:00

В Одесі встановлюють нові елементи принудительного зниження швидкості

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


На Фонтанской дороге, 4 – между 4-й и 5-й станциями Большого Фонтана, в обоих направлениях движения перед пешеходными переходами установили резиновые дорожные холмы, так называемые «берлинские подушки».

По информации КУ «СМЭП», такие элементы заставляют водителей снижать скорость перед пешеходными переходами.

В мэрии отмечают, что работы по улучшению безопасности на дорогах города будут продолжаться и на других проблемных участках.


Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 