С 8 июня 2026 года на дорогах государственного значения в Одесской области будут действовать временные ограничения движения для тяжеловесного транспорта в период повышения температуры воздуха. Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Ограничения будут применяться при температуре воздуха выше +28°C и действовать ежедневно с 10:00 до 20:00.

Под ограничения попадают грузовые транспортные средства фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн.

Для временной стоянки водители большегрузного транспорта смогут использовать специально отведённые площадки в полосах отвода дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Ограничения не будут распространяться на транспорт, задействованный в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, перевозку опасных или скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также на военные перевозки и грузы для нужд обороны.

Контроль за соблюдением весовых и температурных ограничений будут осуществлять совместно профильные контролирующие и правоохранительные органы. Водителей и перевозчиков просят учитывать погодные условия и заранее планировать маршруты движения.

Мера вводится с целью сохранения дорожного покрытия и предотвращения деформаций и разрушений асфальта в жаркий период. Она предусмотрена законодательством Украины, в частности законами «О дорожном движении», «Об автомобильных дорогах» и постановлением КМУ №879 «О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования».

