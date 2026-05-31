Приглашаем вас на особую ярмарку, где сочетаются традиции, уют и настоящее весенне-летнее настроение.

Это место, где можно замедлиться, провести время с близкими и наполниться атмосферой праздника.

Вас ждет:

вкусный фуд-корт с разнообразными блюдами

уникальные хенд-мейд изделия от мастеров

культурная программа с живой атмосферой

стильные фотозоны для теплых воспоминаний

Локация с особым настроением среди зелени и архитектуры.

Живая, легкая атмосфера, которую хочется прожить полностью.

Когда: 27.05 – 31.05

Где: Кирха, Новосельского, 68

Важная часть: 20% прибыли будет передано в поддержку ВСУ.

Приходите с друзьями, семьей или даже сами – здесь всегда найдется что-то для души.

До встречи на ярмарке!