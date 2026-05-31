У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями
Приглашаем вас на особую ярмарку, где сочетаются традиции, уют и настоящее весенне-летнее настроение.
Это место, где можно замедлиться, провести время с близкими и наполниться атмосферой праздника.
Вас ждет:
вкусный фуд-корт с разнообразными блюдами
уникальные хенд-мейд изделия от мастеров
культурная программа с живой атмосферой
стильные фотозоны для теплых воспоминаний
Локация с особым настроением среди зелени и архитектуры.
Живая, легкая атмосфера, которую хочется прожить полностью.
Когда: 27.05 – 31.05
Где: Кирха, Новосельского, 68
Важная часть: 20% прибыли будет передано в поддержку ВСУ.
Приходите с друзьями, семьей или даже сами – здесь всегда найдется что-то для души.
До встречи на ярмарке!