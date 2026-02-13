 
В Одеській Кирху відкрився ярмарок до Дня закоханих

Ключевые моменты:

  • Ярмарка ко Дню влюбленных проходит с 11 по 15 февраля во дворе Одесской кирхи
  • Посетителям предлагают хендмейд украшения, сувениры, мягкие игрушки и сладости
  • Мастера создают изделия прямо во время ярмарки
  • Работают фотозоны и зоны отдыха с горячими напитками

В центре Одессы в эти дни пахнет пряностями и горячим вином — мы заглянули во двор Одесской кирхи, чтобы своими глазами увидеть, как город встречает День влюбленных. Корреспондентка побывала на ярмарке в первые дни ее работы, пообщалась с мастерами и зафиксировала атмосферу без прикрас — именно такой, какой ее ощущают посетители.

Одесская Кирха: ярмарка ко Дню влюбленных

