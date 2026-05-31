В Одессе строят защитные сооружения вокруг города, готовя круговую оборону, рассказали в региональном управлении территориальной обороны. На видео показали прокладку армированной колючей ленты "егоза", которой опутывают поля и даже морское или речное дно. Как одесская власть обустраивает защиту на южном направлении?

Местные власти начали обустраивать оборонительные сооружения не потому, что ВС РФ могут прорваться в город, а чтобы этого никогда не произошло, говорится на видео на странице Facebook регионального управления ТрО "Юг". Вокруг города вырыли многокилометровые противотанковые рвы, строят блиндажи, устанавливают бетонные пирамиды и колючую проволоку. В итоге должна появиться "килзона", слышно на видео.

Теробороновцы опубликовали полуминутное видео с кадрами строительства. Видим работу экскаваторов, которые роют землю на глубину около двух метров посреди полей. В кадр попали люди в военной и гражданской одежде, которые устанавливают колючую проволоку, при этом на заднем фоне — равнина, берег и залив или река. Также на видео появилась "егоза", которую утопили в воде, и другие виды колючей проволоки, которую протянули вокруг Одессы. Между тем слышно, что южный город планируют защитить от танковой атаки.

"Одессу готовят к круговой обороне. Вокруг города завершается возведение многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей, устанавливают "егозу", "зубы дракона" и "путанки", — говорится на видео.

ТрО "Юг" перефразировало латинское выражение "Хочешь мира — готовься к войне": "Хочешь мира — готовь заранее килзону". Отмечается, что это "не бравада, а работа на опережение", чтобы россияне изначально знали, что десант не прорвется.

Региональное управление теробороны не указало, где именно строят укрепления, которые должны защитить Одессу от десанта: идет ли речь о береговой линии на юге, или о границе с непризнанным Приднестровьем, в котором находится военная группировка РФ.

Ситуация в Одессе — детали

В Telegram-канале главы Одесской городской администрации Сергея Лысака и главы ОГА Олега Кипера нет информации о строительстве оборонительных сооружений и подготовке к круговой обороне. Тем временем на странице Facebook Сил обороны "Юг" есть информация о текущих боевых действиях. За прошедшие сутки насчитали 21 атаку ВС РФ, но большинство — на отрезке фронта под Запорожьем и только две — возле Антоновского моста в Херсонской области. Данные об Одессе фигурируют в сообщениях Воздушных сил: последний удар состоялся в ночь на 26 мая, когда на город летела скоростная цель.

Между тем в начале мая представитель Сил обороны, представитель Украинской добровольческой армии, Сергей Братчук сообщил медиа, что есть "потенциальная угроза" из Приднестровья, но на этом направлении усиливают меры безопасности. Об этом же сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко, который отметил, что могут быть попытки прорыва ДРГ и военной техники из "ПМР": информации о десанте с моря не было.

Отметим, 20 мая Фокус писал о массированном обстреле Одессы и о попадании российского "Шахеда" в стену многоэтажки. Как рассказали в ГСЧС, дрон пробил стену высотки на уровне 12 этажа. Наверх подняли взрывотехника, который обезвредил устройство и спустил его на землю.

Напоминаем, 18 мая под удар дронов РФ по порту в Одесской области попал китайский корабль: в Силах обороны Украины прокомментировали инцидент.

Источник