Новые правила бронирования

Правительство обновило подход к призыву военнообязанных работников предприятий жизненно важных отраслей. В Минэкономики поясняют, что изменения должны повысить прозрачность системы и снизить риски злоупотреблений.

Ключевое изменение — ужесточение требований к средней заработной плате. Для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работника она должна составлять не менее трех минимальных – 25 941 грн. На прифронтовых территориях сохраняется более низкий порог: 2,5 минимальной зарплаты – 21 618 грн. Для бронирования работника бизнес должен выплачивать ему соответствующую официальную зарплату.

Работники с отсрочкой от призыва и работники, совмещающие работу, будут учитываться в квоте бронирования только по одному месту работы. Благодаря этому совместительство не приведет к появлению дополнительных мест в квотах.

Еще один блок — пересмотр критериев критичности. Профильные министерства, центральные органы исполнительной власти и ОВА имеют месяц на то, чтобы переутвердить свои критерии по согласованию с Минобороны и Минэкономики. Далее в течение трех месяцев будет пересмотрен статус всех предприятий, которые были определены как критически важные. На переходный период предоставленные бронирования сохраняются до принятия нового решения.

Плюс изменений — более понятные правила и попытка устранить искусственное увеличение квот. Минус — дополнительная нагрузка на бизнес: необходимо следить за показателями заработной платы, статусом сотрудников и повторным подтверждением критичности.

На данный момент текст документа не опубликован. Информация об обновленных правилах основана исключительно на сообщении Минэкономики. Соответственно, подробные юридические нюансы и окончательные механизмы работы системы станут известны позднее.

Выезд за границу

Кабмин утвердил постановление, изменившее правила пересечения границы для женщин, работающих в государственном секторе. Ранее женщины, занимавшие должности в госорганах, органах местного самоуправления, судах, прокуратуре, на госпредприятиях, а также закрепленные за государством сотрудницы могли выезжать за границу только на основании решения о служебной командировке. Теперь эта привязка отменена.

Женщина из этого списка может свободно пересекать границу в личных целях. Это не отменяет общего пограничного контроля и не означает "выезд без правил": документы проверяются, а пересечение границы происходит в общем порядке.

При этом военнослужащие женского пола по-прежнему могут выезжать только с разрешения командования. Для мужчин тех же должностных категорий правила не изменились: для них привязка выезда к служебной командировке сохраняется.

Это второй шаг правительства в этом направлении. Первый был сделан постановлением № 587, которое отменило определенные ограничения для женщин в отношении занятия должностей. Постановление № 623 распространило либерализацию на всех женщин из этого перечня без исключения.

Восстановление контроля над лекарствами

Правительство ввело новые правила оборота лекарственных средств, которые вступят в силу с 1 июня.

Государство отменяет большинство упрощений, введенных в начале большой войны, и возвращает фармацевтический рынок под строгий контроль. Это означает усиление надзора за качеством и безопасностью лекарственных средств, поступающих в больницы и аптеки.

Фармацевтическим компаниям придётся быстро адаптироваться к вновь введённым требованиям. В частности, отменяется право откладывать перерегистрацию лекарств до окончания военного положения.

Отныне, если срок действия регистрационного удостоверения на препарат истек во время войны и был автоматически продлен, у производителя есть шесть месяцев, чтобы подать документы на перерегистрацию в Минздрав. Восстанавливаются и довоенные процедуры контроля качества медицинских препаратов при их ввозе и обращении.

Чтобы избежать дефицита лекарств, правительство предусмотрело переходный период. В течение шести месяцев заводы смогут выпускать лекарства с использованием сырья или упаковки, не включенных в официальное досье препарата. Производители должны легализовать эти изменения, а продавать такие лекарства можно будет до истечения их срока годности.

Компании, чьи производственные мощности были уничтожены Россией или оказались на оккупированных территориях либо в зоне боевых действий, могут перенести производство. Министерство здравоохранения согласовывает перенос на основании обоснования заявителей, которые обязуются завершить формальные процедуры в течение полугода после отмены военного положения.

Исключение сделано для трех категорий. До 1 января 2028 года продлена регистрация лекарств, закупаемых ГП "Медицинские закупки Украины", вакцин и препаратов против COVID-19 под обязательство об экстренном применении, а также лекарств, прошедших экстренную госрегистрацию.

Для граждан эти изменения — гарантия качества лекарств, а для бизнеса — сигнал о завершении эпохи уступок и необходимости работать по правилам мирного времени.

Имущество, оформленное на детей

Оформление недвижимости, владельцем которой является ребенок, долгое время ассоциировалось у родителей с "бумажным адом". Необходимость получать разрешение органа опеки даже для операций, приносящих ребенку прямую выгоду, создавала искусственные очереди и бюрократические тупики. Теперь закон меняет правила игры.

Основная идея заключается в том, чтобы разграничить ситуации, когда государство должно контролировать риски для ребенка, и ситуации, когда получение разрешения затрудняет оформление имущества в его пользу. Теперь для того, чтобы ребенок получил имущество в собственность безвозмездно (в порядке дарения или наследования), разрешение органа опеки и попечительства не требуется.

Государство не препятствует дарению, но внимательно следит за тем, когда имущество ребенка хотят изъять или обременить. Разрешение органа опеки необходимо для отчуждения (продажи, обмена, дарения от имени ребенка); раздела или выделения долей недвижимого имущества; обременения (передачи имущества в залог или ипотеку); инвестиций (передачи имущества в уставный капитал юридических лиц или в качестве вклада в кооператив).

Эти правила касаются широкого перечня объектов: жилья, земли, объектов незавершенного строительства, будущих объектов недвижимости, транспорта.

Закон учитывает реалии войны. Операции с имуществом ребенка могут совершаться без согласия второго родителя, если он или она взяты в плен; интернированы в нейтральные государства; признаны без вести пропавшими; место их проживания неизвестно; проживают отдельно более шести месяцев подряд и не участвуют в содержании ребенка.

Требования к документам ужесточились в целях предотвращения махинаций. Если основной договор требует нотариального заверения, то и согласие второго родителя на него теперь должно быть обязательно заверено нотариусом.

Также расширены права на получение помощи. Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, теперь имеют право на все виды бесплатной юридической помощи (включая представительство в судах и составление процессуальных документов).

Плюс изменений — меньше бюрократии в случаях, когда ребенок получает имущество. Минус — нотариусам, родителям и законным представителям следует внимательно проверять основания для совершения сделок без согласия второго родителя или без разрешения органа опеки.

Строительство с правом выбора

С 2 июня застройщики смогут выбирать, к кому обращаться за документами на строительство: в местный орган архитектурно-строительного контроля (ДАБК) или в центральный — Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Правительство запускает эксперимент, который продлится в период военного положения, но не более двух лет. Участие в нём добровольное. Эксперимент касается объектов, возводимых по строительному паспорту (в частности, частных домов), и объектов классов СС1 и СС2 (жилье, коммерческие сооружения с незначительными и средними последствиями в случае аварии). Это работает в общинах, где есть ГАСК, то есть там, где есть из чего выбирать.

В ДИАМ можно подать наиболее распространенные заявления: уведомление о начале подготовительных и строительных работ, декларацию о готовности объекта к эксплуатации, заявление на получение разрешения на строительство, сертификат о вводе в эксплуатацию. Также можно узаконить самовольное строительство, в отношении которого имеется решение суда о признании права собственности.

ДИАМ будет сопровождать объект до его ввода в эксплуатацию. Обратиться в местный ГАСК или наоборот не получится. Всё будет осуществляться через Единую государственную электронную систему в сфере строительства — бумажная процедура не предусмотрена.

Плюс таких изменений заключается в том, что у застройщика появляется альтернатива. Если местный орган работает медленно или предвзято, можно обратиться в центральный. Минус — нагрузка на ДИАМ возрастет, и сможет ли он с ней справиться — неизвестно.

Эксперимент — это пробный шаг перед принятием окончательного решения. Если застройщики активно воспользуются правом выбора, это может стать постоянной нормой.

Новые правила в отношении опасных отходов

Кабмин пересмотрел правила работы компаний, занимающихся обращением с опасными отходами. Лицензии теперь выдает, переоформляет и приостанавливает их действие Минэкономики. Обновлены формы заявлений и уточнены все процедуры: от получения лицензий до расширения видов деятельности. Постановление вступает в силу 30 июня.

Ключевым нововведением является санкционный фильтр в отношении российского капитала. Бизнес теперь должен документально подтвердить, что его никто не контролирует со стороны РФ и он не ведет с ней торговых отношений. Фильтр широкий: речь идет не только о прямых связях, но и о контроле через бенефициаров, цепочках юридических лиц и торговых отношениях с российским бизнесом. Декларацию подают по отдельной форме.

Меняется логика реагирования регулирующего органа. Раньше Минэкономики могло лишь лишать лицензии, а теперь её можно приостанавливать, отменять или частично восстанавливать. Для бизнеса это своего рода предохранитель: одна претензия не приводит к остановке всей деятельности компании.

Компании, имеющие лицензии, должны до конца июля подать в Министерство экономики три обновленных пакета документов: сведения о разрешительных документах, сведения о материально-технической базе с подтверждением доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп, а также новую декларацию о санкциях.

Социальная составляющая стала отдельным требованием. Теперь необходимо подтверждать, что места, где компания занимается переработкой отходов, доступны для людей с инвалидностью.

Процедурные сроки стали более четкими. У Министерства экономики есть три рабочих дня на проверку возможности принятия заявления к рассмотрению и 30 календарных дней на принятие решения. Лицензиат должен в течение пяти рабочих дней уведомить об изменении своих экологических разрешений.

Цифровая выписка для ветеранов

Долгое время подтверждение статуса ветерана было связано с бумажным удостоверением. В условиях войны, когда документы теряются из-за обстрелов или эвакуации, такие препятствия становились непреодолимым барьером для получения льгот.

Постановление правительства определяет Единый государственный реестр ветеранов войны в качестве ключевой базы данных. Выписка из реестра становится полноценным инструментом, который может использоваться на территории Украины для подтверждения соответствующего статуса.

Цифровая выписка из реестра включена в перечень документов, подаваемых для получения государственной целевой поддержки на получение профессионального, специального и высшего образования. Выписка подается в тех случаях, когда невозможно предоставить физический документ.

Услуга предоставляется бесплатно независимо от места регистрации заявителя. Получить выписку можно через местное структурное подразделение по вопросам ветеранской политики или через администратора ЦНАП с использованием портала "Дія".

Помимо самого лица, его законного или иного представителя, выписку могут получить дети для оформления образовательной поддержки, а также члены семьи лица, попавшего в плен или получившего статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Международный арбитраж

Украина расширяет компетенцию международного коммерческого арбитража. Теперь в его ведение можно передавать внешнеэкономические споры, споры компаний с иностранными инвестициями и созданных в Украине международных организаций, споры между администратором по выпуску облигаций, эмитентом и лицами, предоставившими обеспечение по облигациям, если одна из сторон является компанией с иностранными инвестициями.

Закрепляется возможность рассмотрения инвестиционных споров с участием инвестора и государства, его органов, учреждений или межправительственной организации. Такие споры могут передаваться в арбитраж на основании международного договора, законодательства Украины, иного нормативного акта, соглашения сторон в контракте или ином документе.

Для бизнеса это важно, поскольку арбитраж становится более широким инструментом защиты в сложных инвестиционных и коммерческих отношениях. Изменения также уточняют процедурные вопросы: кто назначает арбитра, как прекращается его полномочия.

Музей Революции достоинства

Строительство национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни — музея Революции достоинства — затягивается. Изменения в закон должны устранить часть регуляторных барьеров, затрудняющих реализацию проекта, и закрепить, что строительство должно вестись в рамках установленного целевого назначения.

Ключевое изменение — строительство комплекса должно осуществляться в соответствии с проектной документацией, разработанной по итогам международного открытого архитектурного конкурса в номинациях, касающихся мемориала и музея. Документация утверждается с учетом результатов общественного обсуждения конкурсных предложений.

Чтобы исключить возможность коммерциализации пространства, закон устанавливает правовые ограничения: запрещает изменять целевое назначение земли, сменять собственника или пользователя, а также сдавать в аренду или субаренду какие-либо части участка или объекты музея. Это гарантирует, что объект будет местом памяти, а не коммерческой площадкой.

Вода по новым правилам

Украина обновила правила управления мелиоративной инфраструктурой: насосными станциями, коллекторами, водозаборами, дамбами, каналами и трубопроводами.

Новый закон меняет логику работы отрасли: вместо размытой ответственности появляются операторы, более четкие правила собственности, договорная модель оказания услуг, более активное участие заказчиков в управлении. Основные нормы вступают в силу 21 июня, часть положений, касающихся организаций водопользователей, — через пять лет, а передача каналов государственного значения операторам — не ранее чем через три года.

Ключевой момент — операторы объектов государственной мелиоративной инфраструктуры выступают в качестве государственных некоммерческих обществ. Действует принцип "один канал государственного значения — один оператор". В отношении остальных систем закрепление осуществляется на основе экономической эффективности. Каналы государственного значения остаются в государственной собственности, а имущество передается оператору на праве узуфрукта: его нельзя отчуждать, передавать в аренду, лизинг, залог или безвозмездное пользование.

Для агробизнеса главное — предсказуемость доступа к воде. Оператор обязан предоставлять услуги на одинаковых условиях всем заказчикам при наличии технической возможности. В случае дефицита в первую очередь обеспечиваются потребности питьевого водоснабжения, остальное распределяется пропорционально лимитам забора воды.

Тариф становится двухкомпонентным: отдельно — плата за мощность (эксплуатация, ремонт, реконструкция, обслуживание кредитов), отдельно — цена за фактический отбор, доставку или отвод воды с учетом затрат на электроэнергию.

Заказчики услуг — аграрии, органы местного самоуправления, водоканалы — получают не менее двух третей мест в наблюдательных советах операторов. Совет формируется после того, как более 50 % доходов оператора будут составлять доходы от его услуг. До этого его функции выполняет центральный орган исполнительной власти.

Чтобы предотвратить рост тарифов, государство в течение трех лет будет доплачивать операторам из бюджета и компенсировать часть их кредитов в рамках программы развития орошения.

Плюсы — четкая ответственность, более прозрачный тариф, защита государственного имущества и возможность модернизировать инфраструктуру. Минус — затянувшийся переход.

Закупки для восстановления по-новому

Правительство запускает экспериментальный проект по закупкам через рамочные соглашения для восстановления населенных пунктов и объектов, пострадавших в результате боевых действий, террористических актов и диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ.

Проект будет действовать в течение военного положения и 12 месяцев после его прекращения или отмены, но не дольше двух лет, начиная с 25 июня 2026 года. Его цель — ускорить закупки для восстановления жилья и инфраструктуры.

Основной инструмент — рамочное соглашение. Заказчик проводит квалификационный отбор и формирует круг кандидатов, соответствующих установленным требованиям, а затем осуществляет закупки среди участников, включенных в рамочное соглашение. Вместо того чтобы "начинать с нуля", заказчик может быстрее работать с предварительно отобранными компаниями.

Постановление разрешает приобретать проекты "под ключ". Речь идет о комплексной закупке работ или услуг по проектированию и строительству, которая при необходимости может включать экспертизу проектной документации, инженерные изыскания, технические обследования, демонтаж и другие работы, необходимые для реализации проекта восстановления.

Для бизнеса важно, что рамочное соглашение не закрывается полностью после стартового отбора. Кандидаты могут подавать заявки в течение всего срока его действия, но не позднее чем за тридцать дней до истечения срока действия соглашения.

Плюсы — возможность быстрее организовывать закупки для восстановления, работать с предварительно проверенными участниками и приобретать сложные проекты комплексно. Минус — риск того, что рамочное соглашение не заработает, если рынок не будет активным.

Новые правила для Prozorro

С 7 июня вступают в силу новые правила функционирования электронной системы закупок и электронного каталога. Изменения касаются прежде всего платы за участие в закупках, возврата средств участникам, расчетов между площадками и администратором системы, а также требований к информационной безопасности электронных площадок.

В отношении уже начатых закупок будут действовать прежние правила оплаты. Новые правила вступают в силу через тридцать дней со дня публикации постановления правительства.

Ключевое изменение — новый подход к оплате за подачу предложения. Она составит 0,3 % от первоначальной цены на момент раскрытия информации, но не более трёх прожиточных минимумов для трудоспособного лица по состоянию на 1 января соответствующего года.

Плата не взимается за участие в открытых торгах по заключению рамочного соглашения и на первом этапе конкурентного диалога. Если закупка отменена до вскрытия предложений или предложение отозвано до этого момента, плата возвращается. Если договор не заключен — возвращаются две трети суммы.

Изменяются правила для электронного каталога. Поставщик будет платить 2 % от цены предложения, но не более двух прожиточных минимумов. Если с поставщиком не заключен договор, платформа возвращает ему уплаченную сумму в течение пяти рабочих дней после публикации отчета о договоре. Если запрос предложений не состоялся или был отменен до заключения договора, плата также возвращается.

Подключение к электронным площадкам будет возможно при наличии авторизованной системы безопасности, сертификата соответствия стандарту информационной безопасности или аттестата комплексной системы защиты информации.

Уточняются основания для наложения штрафов и отключения платформы: технические сбои, неверная идентификация пользователей, проблемы с обменом данными, невыполнение условий расчетов, необоснованное раскрытие конфиденциальной информации.

Плюс — прозрачные и единые правила для участников, поставщиков и операторов торговых площадок. Бизнес будет четко понимать стоимость участия и правила возврата средств, а государство ужесточит требования к стабильности и безопасности инфраструктуры.

