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Сьогодні, 18:00

Не вистачає критичних працівників: УЗ просить уряд змінити для них правила бронювання

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Укрзализныця просит правительство разрешить бронировать всех критических для перевозочного процесса работников, ведь по этим должностям уже есть дефицит.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

В компании говорят, что из-за войны уже остро ощущают нехватку специалистов критически важных профессий для организации перевозок, а также для обеспечения электричеством потребителей и жизнеобеспечения территориальных общин. 

"Около 80% сотрудников, без которых железная дорога не может работать и обеспечивать безопасность движения - это путейцы, машинисты, энергетики, обходчики вагонов и тому подобное. Эти должности сейчас укомплектованы около 76%. То есть, даже при условии правил бронирования военнообязанных работников, действовавших в соответствии с решениями Генерального штаба Вооруженных Сил до апреля 2024 года, Укрзализныця уже испытывала дефицит кадров", - отмечают в УЗ.

Такая ситуация обусловлена рядом факторов: оккупацией территорий с работниками, вынужденной миграцией, спецификой профессий. Вместе с тем, с начала полномасштабного вторжения было мобилизовано более 12 тысяч сотрудников, из которых вернулись к гражданской жизни более 1500 сотрудников. Около 10% железнодорожников сейчас в рядах ВСУ.

Сейчас сверхважно сохранить имеющееся количество сотрудников, отмечают в компании. Кроме того, что УЗ является монополистом на рынке железнодорожных перевозок, которые являются одними из основных путей для пассажирского и грузового транспорта, компания также проводит эвакуацию гражданского населения, раненых военных. 

Также УЗ - одна из крупнейших компаний-операторов системы распределения электроэнергии и поставляет ее как для собственных нужд, так и для населения и промышленности, поэтому стабильная работа критична для прохождения осенне-зимнего периода. 

"В связи с этим, Укрзализныця активно сотрудничает с правительством для учета потребностей в бронировании работников, критически необходимых для бесперебойного функционирования железной дороги в условиях войны. Мы надеемся, что для Укрзализныци будут введены правила бронирования военнообязанных работников, аналогичные тем, что уже действуют для предприятий топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, системы жизнеобеспечения и оборонной промышленности", - заявили в УЗ.




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