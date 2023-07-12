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Сьогодні, 12:00

В Україні знову змінили правила бронювання військовозобов'язаних

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Кабинет министров снова изменил порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. В частности, расширен список сфер, работники которых могут быть забронированы и установлены сроки рассмотрения обращений предприятий для определения их критически важных.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на пресс-службу Минэкономики.

  • суммы ЕСВ теперь будут учитываться в одном из критериев для определения предприятия критически важным. Критерий предусматривает уплату предприятием в течение года налогов, сборов, платежей (кроме таможенных платежей) на сумму более 1,5 млн евро.
  • предприятия ветеринарной медицины, казенных предприятий пробирного контроля могут быть признаны критически важными в случае соответствия двум или более критериям.
  • применение единого подхода к определению количества военнообязанных, подлежащих бронированию и работающих в органах местного самоуправления и государственных органах.

Также установлено, что обращение предприятий, учреждений и организаций по определению их критически важными должно быть рассмотрено государственными органами в срок до 10 рабочих дней с момента получения.

Порядок бронирования

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в Украине 24 февраля 2022 года. В прошлом году правительство неоднократно изменяло порядок бронирования.

Кабинет министров Украины 27 января 2023 утвердил новый порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения, установив четкие критерии. Теперь цифра составляет 50% всех военнообязанных лиц, работающих на предприятии. Раньше можно было забронировать всего 40% таких работников.

Согласно порядку, бронированию подлежат военнообязанные работники, работающие на:

  • 1. Предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы);
  • 2. Предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований;
  • 3. Предприятиях, учреждениях и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

В течение 2023 года правительство вносило в порядок бронирования военнообязанных изменения.




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