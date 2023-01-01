В Украине изменили порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации в военное время, но в то же время так и не поменяли сам подход. То есть пока решается вопрос о бронировании сотрудника, он может оказаться в армии. Но при этом бронирование позволяет не только на полгода получить отсрочку, но и возможность выехать за границу.

Доказать, что ты нужен в тылу

В декабре этого года вступили в силу изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в части бронирования военнообязанных на период мобилизации. Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, установлены два ключевых новшества, которые просил бизнес для организации прозрачной процедуры бронирования:

предоставление полномочий правительству в разработке нового порядка бронирования. Этот порядок должен включать критерии отнесения предприятий к критическим;

разрешить проводить бронирование без выполнения мобилизационных задач для предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

На днях Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к правительству с просьбой не затягивать процедуру бронирования от мобилизации, так как это важный аспект, помогающий бизнесу работать, поддерживать экономику, гарантировать продовольственную и финансовую безопасность государства. К тому же в последнее время бизнесу было сложно получить мобилизационные задачи и он не мог бронировать своих сотрудников.

"Чтобы новая процедура бронирования наконец-то заработала, мобилизационное задание необязательно иметь, но правительству необходимо финализировать проект нового порядка бронирования и одобрить его отдельным постановлением. И очень бы хотелось, чтобы процедура заработала еще в этом году, чтобы посмотреть, как она выглядит на практике. В данное время ситуация, особенно в некоторых индустриях, крайне критическая, как, в частности, в энергетике, где сотрудники уже который месяц работают в режиме 24/7, чтобы восстанавливать и настраивать поврежденную инфраструктуру. Поэтому наличие большей части персонала на предприятии и в дальнейшем является критическим, чтобы процесс восстановления был более быстрым и эффективно продолжался. Кроме того, в таких критически важных индустриях процент возможных бронирований стоит предусмотреть более 40%, чтобы страна могла держать энергетический фронт, ведь большая часть работников индустрии – мужчины", – подчеркивает глава пресс-службы ЕБА Оксана Боронько, уточнив, что к таким же критически важным отраслям относится и сельское хозяйство.

Как подчеркивают в ЕБА, по состоянию на последнюю треть декабря, несмотря на принятие и вступление в силу данного закона, все же необходимые для запуска новой системы бронирования подзаконные акты не приняты. При этом для приведения Кабинетом министров Украины своих нормативно-правовых актов в соответствие с Законом №2732-IX срок определен в два месяца.

"Действующая бронь сотрудников заканчивается через несколько недель. То есть их могут призвать в армию уже в начале следующего года. Поэтому отдельные отрасли обращаются к правительству с просьбой продлить действующую бронь еще на два месяца. За это время работодатели успеют в плановом порядке подготовить необходимые заявки и документы, а у представителей власти будет достаточно времени, чтобы их рассмотреть и подготовить соответствующий приказ о бронировании. Уверены, с нового года будет наплыв заявлений от предприятий и госорганов на бронирование", – отмечает Оксана Боронько.

Правительство еще не ответило на просьбу Европейской Бизнес Ассоциации. В то же время юристы и правозащитники отмечают, что с бронированием происходят интересные вещи. К примеру, если работника-мужчину можно заменить женщиной, а его военная специализация очень нужна ВСУ, то такой человек может не рассчитывать на поблажку и отсрочку.

"Но уже были ситуации, когда военнообязанному с дефицитной специализацией отказывали в брони и мобилизовывали. Были случаи, когда еще до решения о бронировании, а оно принимается не один месяц, военнообязанного призывали на службу. Вот сейчас один из таких военнослужащих через суд пытается уволиться, так как он, будучи на службе, получил бронь. А главное, чтобы получить бронь, нужно доказать, что профессия уникальная и незаменимая. Скажем, дворнику могут отказать в бронировании, потому что дворником может работать женщина", – рассказывает адвокат приемной Украинского Хельсинкского союза по правам человека Роман Лихачев.

Бронь – окно в Европу

Собственно, как рассказал один из сотрудников “Киевводоканала”, у них на предприятии бронь не получили обычные сотрудники. Им отказали. Хотя в 2014 году их бронировали без проблем.

"Как нам сказали в отделе кадров, сегодня с этим вопросом сложно. Рабочим бронь не хотят давать, а чиновники все ее получили. А ведь мы относимся к критической инфраструктуре", – заметил собеседник.

Сегодня бронирование не распространяется на медиков и фармацевтов. Со скрипом его получали сельхозработники. Но, как отмечает Роман Лихачев, есть предприятия, которые пробились в список, и сейчас у них все вакансии заняты, даже с перебором.

"Как бы и раньше была практика оформлять на некоторые предприятия родственников, кумовьев, знакомых, которые там только числились. Я знаю такие предприятия и учреждения, которые забронировали айтишников, хотя их могут заменить женщины. Бронь – это окно в Европу для невыездных украинцев. Имея на руках этот документ, можно выехать за границу в командировку и не возвращаться. Написать и переслать заявление об увольнении, которое удовлетворят. Если честно, очень хотелось бы получить от пограничников данные, сколько забронированных покинули страну и какое количество вернулись", – отмечает Роман Лихачев.

Как говорят юристы-правозащитники, список предприятий, кому "разрешили проводить бронирование без выполнения мобилизационных задач, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения", неизвестен и вряд ли станет достоянием общественности.

"Скажу так: сегодня крупные предприятия, чтобы не останавливать свою работу, не терять квалифицированные кадры, готовы пойти на многое, дабы попасть в этот список. Даже если они не выпускают продукцию, необходимую в особый период, не получают мобилизационных задач. Но если они найдут нужные аргументы, тогда смогут убедить забронировать их сотрудников", – отмечает адвокат Роман Симутин.

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