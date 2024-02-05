Европейская Бизнес Ассоциация призвала Верховную Раду не принимать правительственный законопроект №10449 о правилах мобилизации без доработок из-за ряда противоречивых норм.
Об этом говорится в заявлении ЕБА.
По словам ассоциации, поданный правительством законопроект №10449, "фактически, является копией законопроекта №10378, по которому бизнес уже выражал свою обеспокоенность, в частности потому, что он содержал признаки нарушения Конституции и мог иметь негативные последствия для экономики".
Собственно, поэтому, по убеждению ЕБА, вышеупомянутый законопроект и нельзя принимать, а нужно еще раз сознательно подойти к его доработке - чтобы не остановить работу страны и, в частности, ее экономики", - говорится в заявлении.
Также ассоциация заявляет об обеспокоенности относительно ситуации у границ. В частности, из-за развертывания правоохранительными органами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки мобильных постов перед пунктами пропуска через границу.
Отмечается, что сотрудники осуществляют проверки документов у водителей грузовиков, а также выдачу повесток с приказом явиться в ТЦК и СП для уточнения учетных данных.
Поэтому такая ситуация ситуация на границах приводит к тому, что, с одной стороны, усложнилась логистика, с другой стороны, у работников возникает немало вопросов и, порой, паника - даже, как уже было отмечено, среди работников, уполномоченных пересекать границу", - добавили в ЕБА.
Кроме этого, ассоциация обратила внимание на вопрос бронирования работников для продолжения работы бизнеса.
По словам компаний-членов ассоциации, сейчас забронировать критически важных специалистов или экспертов в компании особенно сложно. Ассоциация призывает дополнительно предусмотреть бронирование работников, которые не относятся к критически важным предприятиям.
"Похожая идея об автоматическом бронировании не так давно озвучивалась представителями правительства и имела целью введение автоматического бронирования работников на месяц (с ежемесячным продолжением) учитывая определенные критерии, например: или определенный минимальный объем заработной платы, которую должно получать лицо; или уплату определенной суммы налога на доходы физических лиц ежемесячно; или другие критерии.
Такая дополнительная опция к уже предусмотренным инструментам бронирования критических сотрудников позволит расширить категорию забронированного трудоспособного населения, что будет иметь положительный экономический эффект и позволит как сбалансировать экономическую ситуацию в стране, так и создать дополнительные поступления в бюджет на военные нужды страны", - говорят в ассоциации.
ЕБА призвала глав профильных комитетов Верховной Рады, первого вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко "учесть комментарии и предостережения бизнеса в контексте мобилизационного законодательства".
Так, ассоциация призвала не принимать законопроект №10449 в действующей редакции без соответствующих доработок. А также - продумать возможность дополнительного инструмента бронирования работников и "обратить внимание на ситуацию, которая сложилась перед пунктами пропуска через госграницу Украины".
В ЕБА добавили, что "у бизнеса накопилось немало вопросов по работе экономики страны, поэтому сообщество было бы благодарно президенту Украины Владимиру Зеленскому за возможность встретиться и обсудить их".
Напомним:
Кабинет министров 30 января утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации.
В обновленном законопроекте предлагается ввести меры воздействия на уклонистов, которые могут быть применены по решению суда.
Кабинет министров в законопроекте о мобилизации предлагает мужчин, которые впервые будут устраиваться на государственную службу, принимать только с базовой общевойсковой подготовкой или военной службой. Исключение - те, кого признали непригодными.