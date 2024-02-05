Европейская Бизнес Ассоциация призвала Верховную Раду не принимать правительственный законопроект №10449 о правилах мобилизации без доработок из-за ряда противоречивых норм.

Об этом говорится в заявлении ЕБА.

По словам ассоциации, поданный правительством законопроект №10449, "фактически, является копией законопроекта №10378, по которому бизнес уже выражал свою обеспокоенность, в частности потому, что он содержал признаки нарушения Конституции и мог иметь негативные последствия для экономики".

"Бизнес убежден, сейчас ключевой задачей должно быть создание действительно работающих норм, сбалансированных, которые можно выполнить и которые не будут парализовать работу части страны.

Собственно, поэтому, по убеждению ЕБА, вышеупомянутый законопроект и нельзя принимать, а нужно еще раз сознательно подойти к его доработке - чтобы не остановить работу страны и, в частности, ее экономики", - говорится в заявлении.

Также ассоциация заявляет об обеспокоенности относительно ситуации у границ. В частности, из-за развертывания правоохранительными органами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки мобильных постов перед пунктами пропуска через границу.

Отмечается, что сотрудники осуществляют проверки документов у водителей грузовиков, а также выдачу повесток с приказом явиться в ТЦК и СП для уточнения учетных данных.

"Это приводит к образованию дополнительных очередей на госгранице, паники среди работников компании, которые уполномочены на осуществление соответствующих перевозок. Ведь даже если водитель является забронированным сейчас, перед перебронированием работник может быть несколько дней\недель не на броне. Соответственно, должен появиться в ТЦК для обновления информации и, по опыту о котором говорит бизнес, часто таких работников мобилизуют не дождавшись решения о продлении брони.

Поэтому такая ситуация ситуация на границах приводит к тому, что, с одной стороны, усложнилась логистика, с другой стороны, у работников возникает немало вопросов и, порой, паника - даже, как уже было отмечено, среди работников, уполномоченных пересекать границу", - добавили в ЕБА.

Кроме этого, ассоциация обратила внимание на вопрос бронирования работников для продолжения работы бизнеса.

По словам компаний-членов ассоциации, сейчас забронировать критически важных специалистов или экспертов в компании особенно сложно. Ассоциация призывает дополнительно предусмотреть бронирование работников, которые не относятся к критически важным предприятиям.

"Похожая идея об автоматическом бронировании не так давно озвучивалась представителями правительства и имела целью введение автоматического бронирования работников на месяц (с ежемесячным продолжением) учитывая определенные критерии, например: или определенный минимальный объем заработной платы, которую должно получать лицо; или уплату определенной суммы налога на доходы физических лиц ежемесячно; или другие критерии.

Такая дополнительная опция к уже предусмотренным инструментам бронирования критических сотрудников позволит расширить категорию забронированного трудоспособного населения, что будет иметь положительный экономический эффект и позволит как сбалансировать экономическую ситуацию в стране, так и создать дополнительные поступления в бюджет на военные нужды страны", - говорят в ассоциации.

ЕБА призвала глав профильных комитетов Верховной Рады, первого вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко "учесть комментарии и предостережения бизнеса в контексте мобилизационного законодательства".

Так, ассоциация призвала не принимать законопроект №10449 в действующей редакции без соответствующих доработок. А также - продумать возможность дополнительного инструмента бронирования работников и "обратить внимание на ситуацию, которая сложилась перед пунктами пропуска через госграницу Украины".

В ЕБА добавили, что "у бизнеса накопилось немало вопросов по работе экономики страны, поэтому сообщество было бы благодарно президенту Украины Владимиру Зеленскому за возможность встретиться и обсудить их".

Напомним:

Кабинет министров 30 января утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации.

В обновленном законопроекте предлагается ввести меры воздействия на уклонистов, которые могут быть применены по решению суда.

Кабинет министров в законопроекте о мобилизации предлагает мужчин, которые впервые будут устраиваться на государственную службу, принимать только с базовой общевойсковой подготовкой или военной службой. Исключение - те, кого признали непригодными.