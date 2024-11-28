Работники, которые работают на предприятии менее трех месяцев, пока не могут быть забронированы, а после вступления в силу налоговых изменений этот срок сократится до месяца. Об этом сообщила пресс-служба Европейской бизнес-ассоциации по результатам встречи с заместителем министра экономики Виталием Кондративым, передает Фокус.

С работника можно снять бронирование. Однако без особых оснований (например, увольнения) это будет возможным не чаще одного раза в месяц.

Отмечается, что по новому порядку для осуществления бронирования военнообязанных предприятия должны переподтвердить свой статус критичности до 28 февраля 2025 года. К тому времени статус критичности и бронирование будут сохраняться, однако новых сотрудников компании смогут бронировать только после переподтверждения статуса. В дальнейшем все бронирования сотрудников будут осуществляться через портал "Дія".

Для получения статуса критичности предприятие должно соответствовать как минимум трем критериям. Два из них являются обязательными для всех: это отсутствие налоговой задолженности и средняя заработная плата по предприятию не менее 20 тыс. грн и такая же заработная плата работника, который бронируется, за последний отчетный период.

Третий критерий должен быть одним из общих, региональных или отраслевых критериев, которые в течение 10 дней с момента принятия постановления должны быть разработаны профильными Министерствами или ОВА. В то же время отраслевые и региональные критерии должны быть согласованы с Минобороны и Минэкономики.

Сейчас бронировать 100% работников могут предприятия топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов, у других есть квота 50%. Компании-нерезиденты будут подавать списки на Минэкономики, и бронирование будет происходить через министерство, а не через "Дію". Базой учета являются все военнообязанные работники предприятия, кроме работающих по совместительству и забронированных на другом предприятии.

Работники критически важных предприятий, которые устроились после 18 мая, смогут получить бронирование от мобилизации. Они могут это сделать в общем порядке. ним порядком. ним порядком.

По информации юриста гражданам, желающим получить бронирование от мобилизации, не следует беспокоиться о трудоустройстве на критически важные предприятия после 18 мая 2024 года. Эта дата не имеет значения, ведь компании должны каждый раз подавать актуальные списки со всеми изменениями, произошедшими в течение последнего времени.