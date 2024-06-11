РБК-Украина разбиралось в правилах, прописанных в постановлении № 650.

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Постановление № 560 от 7 июня 2024 года вносит изменения в порядок, который касается бронирования работников или служащих.

Речь о военнообязанных в государственных органах, на критически важных предприятиях для Вооруженных сил Украины, функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения, а также в международных и неправительственных организациях и учреждениях (спецучреждения ООН, международные судебные органы и так далее).

Забронированные получают отсрочку от мобилизации независимо от возраста, воинского звания и военно-учетной специальности. До этого обсуждалось, можно ли бронировать людей с дефицитными ВУС. Также уточняется, что не могут быть забронированы те, кто по закону не подлежит мобилизации.

В целом основные новации касаются лимитов на количество забронированных работников, обязательных для бронирования категорий, сроков, критериев определения предприятий критически важными и процедуры бронирования через "Дію".

Каковы лимиты на бронирование военнообязанных

Количество забронированных в государственных органах не может превышать 50% от числа военнообязанных по состоянию на 18 мая 2024 года. В случае увеличения количества военнообязанных работников - по состоянию на дату предоставления списков.

На период военного положения может быть забронировано не более двух помощников на каждого народного депутата, которые оформлены трудовым договором на постоянной основе и прикреплены для кадрового и финансового обслуживания за Аппаратом Верховной рады.

Те, кто работают или проходят службу в государственных органах, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, могут быть забронированы в объемах не более 50%.

Как и работники исполнительной службы, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, военнообязанные в судах на должностях категорий "Б" и "В", в органах местной власти (за исключением руководителей).

Требование в 50% распространяется на работников полиции и ГСЧС, но объемы могут быть выше по отдельному решению министра обороны на основании обращения министра внутренних дел.

Кого забронируют на 100%

Бронированию подлежат все военнообязанные, занимающие должности: