Весна надії: у Морській бібліотеці Одеси відбулася літературно-музична імпреза до річниці повномасштабної війни

7 березня у бібліотеці №21 кают-компанії «Морська бібліотека міста Одеси» відбулася літературно-музична імпреза «Весна… А лютий все триває», присвячена четвертій річниці початку повномасштабної війни. На захід зібралися читачі бібліотеки та студенти університету «Третього віку» Приморського територіального центру. Завідувачка бібліотеки №21 Каріна Апарінова привітала гостей і учасників зустрічі. Вона розповіла про збірку творів талановитої учнівської молоді «Голос війни-4. Літературний фронт», упорядковану відомою українською письменницею Наталією Калиновською зі Львова. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх українських військових і цивільних, які загинули під час війни.

Літературно-музичну композицію за мотивами книги «Голос війни-4. Літературний фронт» представили учні театрального класу театру «Балаганчик» (режисерка Надія Хохлова). Прозвучав також вірш Надії Хохлової «Гра в Бучу». Вокальні номери виконали учні Одеської школи мистецтв №13 — Софія Мардаренко, Іда Балабаш та Анфіса Пономаренко. Підготовкою юних виконавців займалася викладачка Алла Кочиашвілі, директорка закладу — Інна Буц.

Під час заходу депутат Одеської обласної ради Олексій Кобильніков вручив від голови обласної ради Григорія Діденка подяки з нагоди Міжнародного жіночого дня за сумлінну працю під час війни. Нагороди отримали завідувачка бібліотеки №21 Каріна Апарінова, директорка ОШМ №13 Інна Буц, викладачка Алла Кочиашвілі, волонтерка ГО «Два крила» Альона Можаєва та художниця Вероніка Романюк.

Окрему подяку від бібліотеки Каріна Апарінова вручила читачці Наталії Сахневич за активну участь у міських конкурсах.

На заході також був присутній актив Національної спілки журналістів України на чолі з головою правління Одеської регіональної організації Юрієм Работіним. У своєму виступі він поділився спогадами про власний життєвий шлях, підкресливши, на важливості збереження української культури та духовної спадщини.

У літературно-музичній імпрезі також взяли участь голова Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрій Работін та президент Міжнародної академії біотехнологій Ірина Житорчук.

Захід став щирим нагадуванням про те, що, попри біль і втрати, Україна живе, любить, співає, працює, допомагає фронту і вірить у свою Перемогу.