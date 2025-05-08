До Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: музично-літературний вечір у Центральній міській бібліотеці імені Івана Франка





7 травня в Центральній міській бібліотеці імені Івана Франка відбувся зворушливий музично-літературний вечір, присвячений Дню пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей захід став не лише даниною поваги всім загиблим у тій страшній війні, а й нагадуванням про незламність людського духу, про ціну свободи і силу пам’яті.

Вечір відкрила методист бібліотеки Ірина Серебреннікова. Вона звернула увагу присутніх на жахливу статистику: в тій чи іншій формі у Другій світовій війні взяли участь майже 80% населення світу, а загальні втрати перевищили 50 мільйонів людських життів. Учасники зустрічі вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання — хвилиною скорботи і вдячності.

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Особливою частиною заходу став виступ голови Одеської регіональної організації Національної спілки журналістів України Юрія Работіна. Поет поділився двома своїми творами: перший був написаний ще в 1980-х роках і присвячений подіям Великої Вітчизняної війни, а другий — уже сучасним українським воєнним реаліям. У віршах чітко простежувалося емоційне відлуння війни, біль, що не стихає, і сила, яка допомагає вистояти.

Присутні також переглянули документальний фільм, присвячений подіям 80-річної давнини. Історичні кадри викликали хвилю емоцій — вони ніби повертали в час, коли людство опинилося перед безоднею.

Важливою частиною вечора стала бесіда за оповіданням відомого одеського письменника-мариніста Івана Гайдаєнка «Солов’ї», яку провела його донька — Валентина Гайдаєнко, Почесний працівник культури та заступник голови Одеської Ради миру. Її розповідь була щирою, пронизаною особистими спогадами та глибоким розумінням творчості батька.

Музичну атмосферу заходу створили почесний працівник культури України Тетяна Лелека (вокал, скрипка) та гітарист Ігор Кондранін. Їхні виступи доповнили вечір теплими емоціями, музикою, що торкалася душі, і надихали на роздуми.

Цей музично-літературний вечір став глибоким проявом пам’яті, єдності та надії. Пам’ятати — означає жити далі з гідністю. І вірити в незбагненну силу життя.